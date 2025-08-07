　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普徵半導體關稅！南韓鬆口氣「享最惠國待遇」：三星、SK不適用

▲▼美國總統川普將向對美進口半導體課徵100%關稅。（圖／路透）

▲美國總統川普將向對美進口半導體課徵100%關稅。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普透露，未來可能將對進口半導體祭出高達100%的關稅，引發業界恐慌。不過，南韓通商交涉本部長呂翰九受訪時強調，南韓已與美方達成關稅協議，將享有「最惠國待遇」，若美方將半導體關稅設定在15%，南韓也將同等適用，預料不會重創三星電子與SK海力士，遭課100%高額關稅的可能性偏低。

南韓產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九今（7）日出席SBS電台節目時回應，針對川普提及可能向半導體課徵100%關稅的言論，強調南韓已在先前與美國的貿易談判中，爭取到未來半導體與生物科技等關鍵領域關稅的最惠國待遇。換言之，無論美國最終將半導體關稅設定為多少百分比，南韓將能適用最低稅率。

在節目中，主持人問及「是否意味著三星電子及SK海力士不會遭受100%關稅衝擊？」呂翰九明確答覆「是的」，表明南韓半導體產業將在美國貿易政策中獲得相對保障，避免遭受過高的進口稅負擔。

這番談話背景是川普政府針對多項進口商品，包含鋼鐵、鋁、汽車等已實施差異化關稅措施，並預告將擴大徵稅範圍至半導體與醫藥品等關鍵科技產品。

▲▼三星電子6月30日宣布，搶先台積電生產3奈米晶片。（圖／路透）

▲南韓官員認為，三星電子、SK海力士受到川普關稅政策影響的可能性偏低。（圖／路透）

南韓李在明政府7月底與美國川普政府完成談判，提出總額約4500億美元的投資與採購方案，涉及造船業合作、投資半導體與生技和蓄電池等產業、向美購買能源商品，成功與美方達成將對等關稅和汽車關稅從25%調降至15%的協議，並獲承諾未來相關產業關稅將以最惠國標準待遇計算。

不過，南韓政府也坦言，若美國將半導體關稅一律調高至100%甚至200%，南韓也難以完全排除被課徵高關稅的可能性。但業界及分析師指出，鑒於美歐已協議將半導體關稅維持在15%左右，南韓享有最惠國待遇，未來高額關稅的實施機率相對不高。

川普也強調，若企業在美國設廠生產半導體、協助供應鏈生產回流，將不列入半導體關稅課徵範圍。對此，《韓聯社》指出，其實三星電子目前正在美國德州泰勒（Taylor）興建晶圓代工廠，而SK海力士則計畫在印第安納州西拉法葉打造半導體封裝生產基地。不過，兩家公司在美國均尚未設置記憶體晶片生產設施。

08/06 全台詐欺最新數據

584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

川普對進口晶片課100%關稅！　賴士葆嘆：如馬關條約喪權辱國
川普徵半導體關稅！　南韓嗨喊：三星、SK不適用
沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」確診　醫示警：男生要注意
川普突變卦！美公告新稅率　日本發現「跟協議不一樣」
快訊／屍體掛20層樓電線！成功下放地面　救援時間軸曝
快訊／熱帶低壓生成！2可能路徑曝　粉專：若接近台灣強度不弱
快訊／東京威力科創捲台積電洩密事件　公司：已開除涉案員工

日韓要聞北美要聞川普半導體關稅南韓三星電子SK海力士

