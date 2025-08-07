台積電股價飆！朱立倫稱半導體100%關稅壓力大　遭洗版：還好沒聽你的

▲國民黨主席朱立倫中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國總統川普表示，將對所有輸美晶片、半導體開徵高達100%關稅，但若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠，「就沒有關稅」。國民黨主席朱立倫今（7日）對此直言，美擬課晶片100％關稅 台灣供應鏈面臨嚴峻挑戰。朱發言後沒多久，台積電（2330）大漲刷1180元新天價，台股盤中飆漲逾566點，衝至24013.58點。也讓不少網友到朱立倫臉書留言洗版，「所以台積電美國設廠很正確阿」、「你是在哪個地方哪個時空啊！」、「還好當初沒聽國民黨的管制赴美，不然現在就是100%」。

美國總統川普於美東時間6日下午宣布，將針對進口半導體課徵100%關稅，以推動供應鏈回流美國。不過，新政策設有豁免條件，凡已承諾在美國投資設廠的企業，將不在課稅範圍內，其中就包含早早宣布在美設廠的台積電、美光，將可免除龐大的進口關稅。

川普宣布半導體關稅解禁，權值股龍頭台積電（2330）漲55元或4.89%，以大漲近半根的姿態刷1180元新天價，台股盤中飆漲逾566點，衝至24013.58點。今日9點38分股價最高來到1180元，以台積電股本2593.26億元估算，台積電市值約當30.6兆元。

而當時台積電赴美投資，遭國民黨痛批「美積電」、「喪權辱國」，如今卻因投資案閃過關稅衝擊，國民黨主席朱立倫今早表示，賴政府戰略落後已是事實，仍停留在抗中思維，對整體產業佈局戰略落後，經濟部長更是對美方動作反應遲鈍。從對等關稅至今的100%晶片關稅，加上新台幣升值，三重壓力下，應順應民意宣佈核電延役。落實「普發一萬元」，減輕家庭負擔。

朱立倫發文也引起網友留言砲轟，「所以台積電美國設廠很正確阿」、「你是在哪個地方哪個時空啊！」、「還好當初沒聽國民黨的管制赴美，不然現在就是100%」、「已經很糗了少說兩句行不行？」、「朱主席，您的意見好像是台股的反指標」、「台股大漲耶，幸好給民進黨執政，要不然直接被100%關稅硬控」

「你們到底有沒有種去放空台積電啊？」、「所以中芯100%關稅」、「您的意思是不要做美國市場就好了嗎？」、「事實是有人賭對了 恭喜台灣」、「再去多讀兩遍新聞，然後看看今天的台股。」、「繼花式唱衰後白藍被川普花式打臉」、「可是立倫，台積電股價破新高耶」

