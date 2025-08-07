川普最快下周見普丁！　紐時：美烏俄領導人擬三方會談

▲紐時指出，川普打算最快下周和普丁會面，並舉行美烏俄三方會談。（組圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普外傳計畫與俄羅斯總統普丁針對俄烏議題進行面對面會談，時間點最快就在下周，並舉行美俄烏領導人三方會談。

紐約時報引述知情人士消息指出，川普6日與歐洲領袖的通話中披露這項計畫，通話對象包括英國首相施凱爾（Keir Starmer）、芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、北約秘書長呂特（Mark Rutte）等人。當川普被問及俄烏是否同意舉行峰會時，他回答「他們很有可能會同意」。

若此次峰會真的如川普所述進行，那這將是4年多以來，美俄總統首度面對面會晤。白宮發言人表示，「俄方表達希望與川普總統會面的意願，而川普總統對於和普丁總統、澤倫斯基總統的會面保持開放態度」。最近一次美俄總統會晤是在2021年6月舉行，當時前總統拜登與普丁進行一對一會面。

不過有官員透露，參與6日通話的多位歐洲領袖對此計畫抱持懷疑態度，質疑其成效。

川普則是透過自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文提到，特使魏科夫（Witkoff）剛與普丁進行富有成效的會晤，取得重大進展，「大家一致認為，這場戰爭必須劃下句點」。但他並未提及他與普丁會晤的計畫。

澤倫斯基則是透過全國談話釋出正面訊號，稱俄羅斯如今在停火方面的態度更加積極，施加在俄方身上的壓力正在發揮作用，「但最重要的是，他們不在細節上欺騙我們或美國」。

川普重返白宮後持續推動俄烏停火，但迄今未獲俄方重大讓步，近幾周來對普丁態度轉趨強硬，設下8月8日達成和平協議的最後期限，否則將實施更嚴厲制裁。