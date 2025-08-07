　
國際

川普最快下周見普丁！　紐時：美烏俄領導人擬三方會談

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基、美國總統川普、俄羅斯總統普丁。（組圖／路透）

▲紐時指出，川普打算最快下周和普丁會面，並舉行美烏俄三方會談。（組圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普外傳計畫與俄羅斯總統普丁針對俄烏議題進行面對面會談，時間點最快就在下周，並舉行美俄烏領導人三方會談。

紐約時報引述知情人士消息指出，川普6日與歐洲領袖的通話中披露這項計畫，通話對象包括英國首相施凱爾（Keir Starmer）、芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、北約秘書長呂特（Mark Rutte）等人。當川普被問及俄烏是否同意舉行峰會時，他回答「他們很有可能會同意」。

若此次峰會真的如川普所述進行，那這將是4年多以來，美俄總統首度面對面會晤。白宮發言人表示，「俄方表達希望與川普總統會面的意願，而川普總統對於和普丁總統、澤倫斯基總統的會面保持開放態度」。最近一次美俄總統會晤是在2021年6月舉行，當時前總統拜登與普丁進行一對一會面。

不過有官員透露，參與6日通話的多位歐洲領袖對此計畫抱持懷疑態度，質疑其成效。

川普則是透過自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文提到，特使魏科夫（Witkoff）剛與普丁進行富有成效的會晤，取得重大進展，「大家一致認為，這場戰爭必須劃下句點」。但他並未提及他與普丁會晤的計畫。

澤倫斯基則是透過全國談話釋出正面訊號，稱俄羅斯如今在停火方面的態度更加積極，施加在俄方身上的壓力正在發揮作用，「但最重要的是，他們不在細節上欺騙我們或美國」。

川普重返白宮後持續推動俄烏停火，但迄今未獲俄方重大讓步，近幾周來對普丁態度轉趨強硬，設下8月8日達成和平協議的最後期限，否則將實施更嚴厲制裁。

08/06 全台詐欺最新數據

584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

說明關稅保密協議　外交部、經貿辦：接受國會監督

說明關稅保密協議　外交部、經貿辦：接受國會監督

針對台美關稅議題，立法院外交及國防委員會今（7日）召開秘密會議，邀請外交部、行政院經貿談判辦公室前來說明。外交部次長陳明祺坦言，儘管幾乎沒有先例，但因為國人關心相關問題，因此今天外交部跟經貿辦一起來接受秘密會議，也表示行政部門尊重國會監督。經貿辦副總談判代表顏慧欣也說，今天是來接受國會監督。

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

幕後／川普前幕僚撰文稱「台灣失去川普」　訊息鏈操作軌跡一次看

幕後／川普前幕僚撰文稱「台灣失去川普」　訊息鏈操作軌跡一次看

100%晶片稅在美設廠可豁免！財經專家揭「川普背後目的」

100%晶片稅在美設廠可豁免！財經專家揭「川普背後目的」

川普半導體關稅　紐時：TSMC靠這招鬆一口氣

川普半導體關稅　紐時：TSMC靠這招鬆一口氣

美俄烏川普普丁澤倫斯基北美要聞紐約時報

