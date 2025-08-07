　
快訊／又有熱帶低壓生成！粉專曝2可能路徑：若接近台灣強度不弱

▲▼又有新的熱帶低壓生成（右下）。（圖／取自日本氣象廳網站）

▲又有新的熱帶低壓生成（右下）。（圖／取自日本氣象廳網站）

生活中心／台北報導

關島附近海面又有熱帶低壓16W生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼文指出，由於太平洋高壓勢力強盛，將使16W未來偏西移動，如果能突破高壓封鎖，該熱帶低壓有機會朝台灣接近，且強度不弱。

根據日本氣象廳資料，關島附近海面在昨晚出現一個熱帶性低氣壓。「台灣颱風論壇｜天氣特急」則指出，美軍聯合颱風警報中心已將熱帶擾動98W升格為熱帶低壓16W，目前16W位於關島東北方海面，結構逐漸整合，有增強趨勢。

貼文分析，由於太平洋高壓勢力強盛，16W未來將偏西移動，關鍵觀察點在於若能突破高壓封鎖，16W有機會朝台灣接近，且強度不弱；若持續受高壓壓制，在西進過程中將逐漸減弱，抵台時幾乎消散。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，目前各大數值模式對「強度發展」意見分歧，變數較大；不過在「路徑走向」上共識較高，整體偏西、偏北的機會不高。16Ｗ離台灣還很遠，暫時不用太擔心，持續觀察即可。

▲▼又有新的熱帶低壓生成，不排除接近台灣。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專）

▲新的熱帶低壓生成不排除接近台灣。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專）

中央氣象署指出，菲律賓東方海面及南海仍適合熱帶系統發展，其發展趨勢及位置仍有不確定性，氣象署將持續觀察。

氣象署預測，今天受太平洋高壓影響，環境為西南至偏南風，環境水氣較少，台灣各地大多為晴到多雲，午後高屏地區及其他山區仍有局部短暫雷陣雨；山區請特別留意坍方、落石、土石鬆軟等現象，前往山區或溪河活動應注意自身安全。

08/06 全台詐欺最新數據

相關新聞

快訊／又有熱帶低壓生成　24小時內增強為白鹿颱風

快訊／又有熱帶低壓生成　24小時內增強為白鹿颱風

根據日本氣象廳最新資料，今上午又有熱帶低壓生成，氣象署表示，未來24小時內有機會增強為白鹿颱風，路徑朝日本東南方海面前進，對台灣沒有影響，不過引進西南氣流會更強，雨勢更大。

雨至少下7天　天氣粉專：要有「下到生菇」的心理準備

雨至少下7天　天氣粉專：要有「下到生菇」的心理準備

竹節草減弱熱帶低壓　西南風挾雨彈襲中南部

竹節草減弱熱帶低壓　西南風挾雨彈襲中南部

大罷免投票日「西半部雷雨游擊」　一路下到下周一

大罷免投票日「西半部雷雨游擊」　一路下到下周一

新熱帶低壓與范斯高「交互作用」　粉專曝2走法：可能離台灣較近

新熱帶低壓與范斯高「交互作用」　粉專曝2走法：可能離台灣較近

