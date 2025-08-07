　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

防兒虐修法初審進入深水區　她點3立委缺席「完全漠視」

▲▼時代力量黨主席王婉諭舉辦 罷免投完票 托育專法別跳票 記者會 新竹市議員林彥甫 蔡惠婷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院社會福利及衛生環境委員會昨（6）日召開《兒童托育服務法》第二次逐條審查會議，對「監管雲」等關鍵條文進行審議。對此，時代力量再度於立法院前舉行公民監督行動，呼籲委員應負起責任，積極出席、認真審查，勿讓兒童托育安全淪為政治冷感的犧牲品。時代力量也點名，包含國民黨立委蘇清泉、邱鎮軍與民進黨立委楊曜，都未出席，其中蘇、邱兩人更已連續兩次未出席。兒少權益完全被他們所漠視。

行政院會5月拍板《兒童托育服務法》草案，包括提高居家托育人員執業資格、要求托育機構錄影且應保存30天並上傳至地方政府雲端，以及托育人員若涉兒虐，最重可處60萬元罰鍰，並公布行為人姓名及托育機構等。相關修法昨再次進入立法院委員會審查。

時代力量新竹市議員蔡惠婷指出，自7月26日罷免案後，時力在首個工作天即召開記者會，要求立法院加速審查《兒童托育服務法》。此次會議有望處理備受關注的「監管雲」條文，對於強化托育機構的制度監督意義重大。她強調，該法是兒童托育安全制度最後一道防線，應優先處理，不能再拖延。

時代力量指出，目前的審查過程中，居托中心的監管到底是誰的責任，成為最受關注、最具爭議的焦點。時力表示，現行的制度根本就是「球員兼裁判」。保母的登記、管理、媒合、輔導、監督與檢查，全都由承接居托業務的團體執行。家長找保母要找居托中心，政府想監督保母，也要靠居托中心訪視，該把關的人自己參賽，還能把什麼關？

時代力量強調，應明確將居托中心的責任與角色寫入法條，唯有立法，才能明確規範居托中心角色，將保母的登記、管理、監督職責還給政府，並呼籲衛福部不要再閃躲，正面扛起作為主管機關的責任，讓居托中心專責媒合與輔導，結束球員兼裁判的現況，並應定期對居托中心進行監督和輔導，還孩子一個安全的托育制度，同時呼籲朝野立委正視問題，勿再缺席孩子的安全。

08/06 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

監察院分批公布立委財產申報，在第266期廉政專刊的立委財產申報中，包含國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召柯建銘、藍委徐巧芯、葉元之、綠委黃捷等人，此波財產申報中，欠債最多立委為藍委林思銘高達6235萬974元、鄭正鈐5712萬5716元次之；而頻上通告的葉元之、藍委廖先翔財力頗豐，綠委吳秉叡身家粗估也有上億。

