台北海大遭爆霸凌剝削學生　教育部：周五將實地訪視

▲台北海大傳教授霸凌特教生，教育部表示，將在本周五前往實地訪視。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台北海洋科技大學傳出霸凌特教學生、要求回捐工讀費。教育部今（6日）表示，5月22日完成校安通報，教育部預計本周五（8日）前往該校實地訪視，持續督導學校依規定查處，確保特教學生權益。若校方確有違失，將檢討追究其行政疏失與相關責任，以確保被害人權益不受損害。

台北海洋科技大學（台北海大）特教資源中心前主任蔡絢麗，遭到指控霸凌特教學生，更有多名師生與家長指控，蔡絢麗要求學生將領到工讀金「回捐」部分，若學生不從，就揚言封殺未來實習機會。

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教育部指出，台北海大在5月22日完成疑似教師對學生的校園霸凌事件校安通報，同一天學生家長也向校方提出「校園事件調查申請書」。教育部將在8月8日至該校實地訪視，持續督導學校依規定查處，並了解及提供相關學生必要的個別支持措施及輔導，確保特教學生權益。若校方確有違失，將檢討追究其行政疏失與相關責任，以確保被害人權益不受損害。

教育部進一步表示，本案已由台北海大校園霸凌防制委員會正式受理，並依程序成立調查小組。為確保調查公正客觀，調查小組成員皆由教育部專科以上學校校園霸凌調查人才庫外聘，目前調查作業持續進行，將儘速完成調查報告。校方在5月28日先行調整該前任主管行政職務，使其免兼主管職，並回任副教授，以展開調查作業。

教育部指出，除已函請台北海大，根據校園霸凌防制準則，減低雙方當事人互動機會，並請學校研議該師是否有先行停聘進行調查的必要性。教育部也在7月底接獲民意陳情蔡前主任疑向特教生收取回扣，已要求該校限期查明回復。

台北海大今天表示，對於該起疑似師對生校園霸凌事件，校方在知悉當天立即啟動校安通報，並在5月28日將該名教師調離行政職務，後續根據教育部法規委請三位校外委員進入調查程序，而學校秉持中立、毋枉毋縱原則，不預設任何結論，並將就調查結果事實，再跟具相關規定秉公處理。