日痴漢火車站舔女高中生大腿　還從月台一路追進車廂

▲日本痴漢火車站月台上舔女高中生大腿，還尾隨追進車廂。（示意圖／photoAC）

記者趙蔡州／綜合報導

日本福岡縣一名女高中生近日在筑後市一間火車站等車回家時，突然遭到旁邊一名男子猥褻舔大腿，嚇得她立刻逃跑，並通知家人報警。當地警方火速逮捕37歲尼泊爾籍男嫌，對方應訊時否認犯行，還以「我不懂日語」為由，拒絕配合調查。

根據《西日本電視台》報導，事件發生在7月29日晚間7點多，這位女高中生回家途中，在JR筑後船小屋站的月台上等車時，鄰座的男子突然開始舔她的大腿，嚇得立刻逃走並通知母親，她的母親立刻打電話報警。她坐上火車後，男子竟尾隨上車，而且還想再坐到她旁邊，嚇得她趕緊走到其他車廂躲避，並再次打電話向母親求助，母親知情後也再次向警方通報情況。

當地警方接獲報案後，立刻前往JR久留米站等待，待女高中生乘坐的列車進站後，立刻進入車廂內搜索，並成功找到這位跟女高中生形容的特質符合的男子，當場以非自願性侵罪嫌將男子逮捕。

警方調查後，發現男子是尼泊爾籍，今年37歲，目前居住在筑紫野市，自稱是一名廚師，男子應訊時否認犯罪，還以「我不懂日語」為由，拒絕配合調查，警方將調閱周邊監視器畫面釐清真相。