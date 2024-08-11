旅日APP必載！1功能「驚見變態出沒」　他曝：癡漢聚集地

▲日暮里車站附近超多痴漢出沒。（圖／最懶少年提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



網搜小組／劉維榛報導

獨自去日本的旅客必下載！部落客《最懶少年》最近在日本雅虎地圖發現一個強大功能，會跳出該處是否有痴漢、下半身裸露、小偷出沒，讓《最懶少年》驚呼「原來日暮里有這麼多變態！」另外，許多人也愛去大阪，《最懶少年》試著再查驚呼「不意外的，大阪難波更精彩！」

旅日粉專《最懶少年》分享另類的實用APP，可透過日本雅虎地圖查詢有無痴漢出沒，每到東京旅遊時，他喜歡住在日暮里與上野附近，結果一查才知道，「原來日暮里有這麼多變態！」

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地圖顯示，日暮里車站附近大量出沒「痴漢」、「下半身裸露」、「偷拍狂」。不僅如此，《最懶少年》也試著查詢大阪地區，傻眼直呼「不意外的，大阪難波更精彩」，還出現搶劫與暴行圖示。

對此，《最懶少年》提醒，如果有獨旅計畫的話，要可要多多注意，「根本痴漢聚集地啊！」

▲難波也是出現一堆變態。



底下網友熱議，「日暮里車站附近真的很多！但是相關行業也很多啊」、「如果APP開在台灣，這數量可能也不比日本差」、「太酷了吧」、 痴漢警報器」。

而留言中，不少網友詢問該如何下載？《最懶少年》教學，到APP商店把台灣改成日本就可下載，點選頁面裡面有個「防犯」功能即可。

▼點選「防犯」就會跳出上述的功能。（圖／最懶少年提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



►本文由《最懶少年》授權提供！