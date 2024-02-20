胯下蹭3正妹屁股8次！女大生PO文一起提告　台鐵、北捷痴漢慘了

▲台鐵痴漢鎖定正妹蹭臀猥褻。（示意圖／資料照，與本文當事人無關）



記者許力方／台北報導

「區間車上的變態慣犯！」女大生去年7月在網路論壇Dcard發文爆料，搭乘台鐵、北捷時都遇到一名男子5次性騷擾，忍無可忍便拍下照片張貼上網，結果文章引起關注，其他2名受害者也挺身提告。檢方認為，嫌犯金姓男子涉嫌猥褻3女，以下體撞、貼臀部，最長達數十分鐘，依強制猥褻罪將他起訴。

女大生以「區間車上的變態慣犯」去年7月發文，控訴從4月起搭乘台鐵，從新竹到基隆的早上區間車，或搭北捷藍線時，都遇到一名男子尾隨和性騷擾，次數達5次。女大生事後向鐵路警察指控，變態男子特徵是戴口罩，穿白T、黑褲、白鞋、手拿咖啡色包包，鎖定目標後，就會移動至後方，仗著火車上人擠人，以生殖器磨蹭對方屁股，她忍無可忍拍照貼上網，呼籲其他人注意。

爆料文一PO出吸引關注，又有另外2名正妹出面報案，稱看到文章驚覺遭同一名痴漢性騷擾，紛紛提告。檢警循線追查，發現嫌犯金姓男子最早從2022年就開始犯案，到2023年期間，共對3名被害人犯案8次，地點遍布台鐵新北板橋、樹林、鶯歌的區間車及北捷板南線，假借車廂人潮擁擠，站在被害女後方，以下體撞臀方式猥褻。

發文的女大生因外貌姣好，連日遭金男3次猥褻，甚至一路從台鐵尾隨到北捷，不過女大生所述的5次性騷擾中，有2次因監視器畫面死角等證據不足，無法認定犯案。

檢警調查發現，即使被害人察覺遭猥褻，不斷閃避、換位置、眼神對視或以隨身物品阻擋警告示意，金男仍違背意願強行貼臀，時間從30秒到最長數十分鐘不等。新北地檢署認為，金男已明顯違反被害人意願及侵害性自主權，並非只是對被害人身體為偷襲或短暫性的不當觸摸，依強制猥褻罪將他起訴。