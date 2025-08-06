風災重創南部　綠委揭漁電共生缺陷：只求KPI不顧地方所需

▲民進黨立委郭國文、鍾佳濱召開「加強抗災韌性 落實再生能源在地共生」記者會，呼籲將綠能納入災防體系，強化能源抗災韌性。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

丹娜絲颱風重創南部地區，台南七股沿海重災區更停電長達一週，漁業災損高達5.3億元，暴露「漁電共生」制度性缺陷，光電案場雖近在咫尺，卻無法提供備援供電，光有綠能，災時卻毫無韌性無法落實真正共生。對此，民進黨立委郭國文今（6日）提到，光電運用在災害備援上已有案例。民進黨立委鍾佳濱則認為，政府應以光電、儲能和微電網三個選項，推動平時售電、災時供民的模式，並鼓勵業者與地方政府簽訂「災後供電協議」，將能源韌性納入ESG評比與獎補助條件。

民進黨立委郭國文、鍾佳濱今（6日）與台灣環境保護聯盟、台灣再生能源推動聯盟召開記者會。民團認為，目前光電業者普遍與台電簽訂躉購契約，案場旁設置升壓站，將電壓提升至161kV後併入電網，但民眾使用的是110/220V的降壓電，因此這些光電系統無法直接供電給周邊居民與漁民。尤其漁電共生案場大多採取「躉售型併網制」，不僅未配置逆變器與離網設備，亦缺乏自發自用設計，當主電網受損時，整個社區即失去能源支持。

郭國文指出，政策未真正落實「共生」，反而將魚塭視為單純的發電載體，只求KPI，不顧地方生產與生活所需，沿海漁業發展倚賴穩定供電，當16級強風摧毀電線桿導致無法併網時，漁民眼前望著頭上的光電板，卻苦無一瓦電可用，形成極大反差。

郭國文建議，光電運用在災害備援上已有案例，但多半是在偏遠山區；另外若要新增儲能設施、共享電力，雖然技術上可行，但在光電案場設計之初就需先規劃，要求行政機關提出解決辦法。

鍾佳濱提到，他多次質詢有關地面型光電案場如果要就近供電給鄰近社區，必須要有離網運作設計與切換設備，包括離網型逆變器、儲能系統，另外控制系統必須具備自動切換離網模式功能，同時設計微電網架構（或小規模自主供電區域），才能在災後第一時間，將電力提供給災區使用。

鍾佳濱建議，政府應以光電、儲能和微電網三個選項，推動平時售電、災時供民的模式。並同時鼓勵業者與地方政府簽訂「災後供電協議」，將能源韌性納入ESG評比與獎補助條件。

出席民團提到，過去較著重於山區電網的災害應變設計，但這次風災也讓大家深刻體會到海邊發生大規模電力與通訊中斷，當地也會瞬間成為孤島，希望藉由此次經驗立即補強，避免災難重演。

經濟部、農業部表示，將會共組專案輔導台電及漁電共生戶建設儲能裝置，以利災情時可以進行備援，也可與行動儲能設備互相支援，加強抗災韌性。