　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

累又喘是警訊？營養師教你3步驟做好心臟保健，提升體力有感、重啟健康人生！

▲▼累又喘,心臟,心臟保健,保健,杏輝,專利。（圖／取自123RF圖庫）

▲40歲後容易累又喘？別輕忽心臟保健的重要性，從運動與營養開始守護健康。

生活中心／綜合報導

你是否發現自己40歲後開始「累又喘」，爬樓梯氣喘吁吁、運動後需要更長的時間才能恢復？別急著以為這只是狀態不好或者是只要多休息就好了，這也可能和「心臟健康程度」有關。許多研究指出，心臟老化會讓你更容易覺得累又喘，甚至影響日常生活的體力與精神。因此，「累又喘」不僅是生活品質下降的警訊，更是提醒你該重視「心臟保健」的時候。

40歲後累又喘？可能是心臟健康拉警報

心臟是身體的馬達，負責輸送氧氣與養分到全身各處，維持各器官與肌肉的正常運作。但隨著年齡增長，心臟中產能因子逐漸降低，血液與氧氣的輸送效率也跟著減弱，這就是為什麼很多人到了40歲以後，常常覺得「累又喘」、恢復慢、運動耐受度下降。吳雅婷營養師提醒，這正是該留意心臟健康的重要訊號。

如果忽略心臟健康，長期下來容易造成惡性循環：因為覺得累又喘、不想動，活動量下降，心臟功能也隨之變差，因為打出去循環全身的氧氣與養分不足，逐漸會影響到全身其他器官，例如使腦部長期缺氧、造成記憶退化；胃部循環、消化力不佳，還可能影響腎臟使得代謝不好等狀況，使生活狀態提前出現疲態，整個人看起來比實際年齡更老。不想這樣？現在開始做好心臟保健，才能打破這個惡性循環。

▲▼累又喘,心臟,心臟保健,保健,杏輝,專利。（圖／取自123RF圖庫）

▲養成規律運動習慣，有助於心臟保健，能夠減緩累又喘的困擾。

解方公開：規律運動＋營養補充，守護心臟健康

要改善「累又喘」、維持心臟健康，吳雅婷營養師建議應該從兩方面著手：一是規律運動，二是補充營養。每週至少進行150分鐘中等強度的有氧運動，如快走、游泳、騎腳踏車等，不僅有助於促進循環、提升心肺耐力，還能穩定體重。當然，如果你平時活動量較少，建議循序漸進增加運動時間，避免過度勉強。除了運動外，還可考慮搭配含有ECNS的保健食品，幫助維持心臟健康、支撐日常活動所需的耐力與精神。杏輝醫藥集團的獨家專利配方ECNS+QH，比單純QH更能幫助提升耐力、減少運動後疲勞的發生，且實驗證實，效果優於單方QH，適合忙碌又容易累又喘的現代人。

▲▼累又喘,心臟,心臟保健,保健,杏輝,專利。（圖／取自123RF圖庫）

▲補充Q10與ECNS等營養素，支持心臟保健，幫助改善累又喘的感覺。

然而市面上的Q10保健品種類繁多，該怎麼選才能真正吃了有感呢？ Q10（一般氧化型）需經酵素NQO1轉換後才能轉化為體內能發揮作用的活性型式，但此酵素在體內40歲就開始降低，故造成轉換效率變差，因此較適合40歲以下族群。而QH（還原型Q10）則是人體可直接吸收不需經過酵素轉換，特別適合40歲以上的人。另外，QH＋天然萃取松果菊苷的ECNS配方，經杏輝醫藥研發，經醫學大學安全性試驗、執行完整功效成分安定性試驗以及4大指標功效實證，並獲得多國專利認證，不僅支持心臟健康、幫助維持運動耐力，更適合40歲以上、體力下滑、容易累又喘或有三高問題的族群。

趁早開始心臟保健　告別累又喘活出健康好狀態

別再讓「累又喘」破壞你和家人的美好時光。從今天起，調整飲食、養成運動習慣，搭配適當的營養補充，把「心臟保健」列為日常生活的一部分。趁早維持好循環、保持健康運作，才能擁有持久的活力，享受更快樂的「心動」人生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普對進口晶片課100%關稅！　賴士葆嘆：如馬關條約喪權辱國
川普徵半導體關稅！　南韓嗨喊：三星、SK不適用
沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」確診　醫示警：男生要注意
川普突變卦！美公告新稅率　日本發現「跟協議不一樣」
快訊／屍體掛20層樓電線！成功下放地面　救援時間軸曝
快訊／熱帶低壓生成！2可能路徑曝　粉專：若接近台灣強度不弱
快訊／東京威力科創捲台積電洩密事件　公司：已開除涉案員工

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

談半導體關稅　民進黨發言人「台灣美國一起發大財！」

富豪千金花錢下咒人妻「去死」！女巫曝報應：下場慘到發瘋

累又喘是警訊？營養師教你3步驟做好心臟保健，提升體力有感、重啟健康人生！

妮妃雅化身巨型「婚禮捧花」　登阿姆斯特丹驕傲節喊「我願意」

「沒什麼好擔心！」台積電前員工看外洩：秘密配方不是技術

2025總統盃街舞大賽正式啟動　展現街舞運動新能量

「新北金山區」凌晨規模2.8地震　氣象署：大屯火山岩漿陷落

中華郵政推「蚵仔煎洋芋片」中元聯名箱　8/11限量5400箱開搶

過年9天連假「她一查日本機票太貴」　過來人曝作法：來回1萬3

葉丙成性平洩密「請假72天」　教長：這件事也是我的痛

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

談半導體關稅　民進黨發言人「台灣美國一起發大財！」

富豪千金花錢下咒人妻「去死」！女巫曝報應：下場慘到發瘋

累又喘是警訊？營養師教你3步驟做好心臟保健，提升體力有感、重啟健康人生！

妮妃雅化身巨型「婚禮捧花」　登阿姆斯特丹驕傲節喊「我願意」

「沒什麼好擔心！」台積電前員工看外洩：秘密配方不是技術

2025總統盃街舞大賽正式啟動　展現街舞運動新能量

「新北金山區」凌晨規模2.8地震　氣象署：大屯火山岩漿陷落

中華郵政推「蚵仔煎洋芋片」中元聯名箱　8/11限量5400箱開搶

過年9天連假「她一查日本機票太貴」　過來人曝作法：來回1萬3

葉丙成性平洩密「請假72天」　教長：這件事也是我的痛

台積電內鬼「是菁英中的菁英」　專家揭超狂年薪懷疑：已經有組織

談半導體關稅　民進黨發言人「台灣美國一起發大財！」

京華城案今開庭！黃國昌不滿2週沒開庭　續押柯文哲理由何在

「願捐沈玉琳骨髓」網批：有點常識！陳宥心高EQ回應：我會不知道嗎

富豪千金花錢下咒人妻「去死」！女巫曝報應：下場慘到發瘋

棕熊「小喬」摘除腫瘤5個月疑復發　食慾精神下降將評估照養方向

「川普討厭台灣」卻喊在美設廠晶片稅0%！財經網美感動：大好人

胖子修餐車才回歸1天又休息　老闆親曝原因：身體不適掛急診

車衝出邊坡「掛半空中」險墜谷！　駕駛獲救急喊：鑰匙要拔起來

妳涉嫌洗錢！假書記官詐騙「包手刺青」露餡　嗆不會被關結果更慘

趙露思淚訴為了拍戲　「連爸爸罹癌都沒回家」

生活熱門新聞

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

LINE害手機卡卡！她用「這招」瞬間瘦身92G

閩南狼再打八炯　青鳥氣憤出征：你毀掉罷免了

住家塞爆！失智母「8個月噴40萬」長照險卻賠不了

高鐵大媽佔對號座！她不讓慘被咒手斷掉

五金店買東西「發票爽中千萬」　獎落兩縣市！

又有颱風？雨變強擴大甩台灣

沈玉琳罹血癌！「常見4症狀」一次看

今「立秋+天赦」百年難遇雙吉日　最強轉運時刻來了

橡皮擦有大作用！日本文具品牌揭露真相

被爆抹黑鍾明軒　八炯深夜3點回應

沈玉琳化療很關鍵　營養師列7點助挺過復原期

快訊／又有熱帶低壓生成！粉專曝2可能路徑：若接近台灣強度不弱

更多熱門

相關新聞

趕快去睡吧！盤點早睡的「5個好處」　

趕快去睡吧！盤點早睡的「5個好處」　

夜深了還捨不得睡？其實早睡有許多健康益處，不僅有助於身心健康，而且對於減重和護膚都有很好的幫助，別再拖拖拉拉了，現在就趕緊去睡覺吧！

幫孩子配「藍光眼鏡」竟是白忙一場？

幫孩子配「藍光眼鏡」竟是白忙一場？

美國通用汽車申請爛路預警系統專利

美國通用汽車申請爛路預警系統專利

太有哏必買！父親節送禮不再無聊

太有哏必買！父親節送禮不再無聊

金鐘影后柯佳嬿攜手天地合補葉黃素飲！

金鐘影后柯佳嬿攜手天地合補葉黃素飲！

關鍵字：

累又喘心臟心臟保健保健杏輝專利

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普：台積電投資2000億美元

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

美半導體關稅設條件　周玉蔻：台積電0關稅

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

沈玉琳發文證實罹患血癌「我們後會有期」

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

台積電被豁免「100%半導體關稅」　ADR盤後V型反漲

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

長髮正妹嫁給120cm男友！婚禮照爆紅　真實原因太催淚

單親媽自摔亡　男友自責情緒低落尋短

董至成送關心「探病沈玉琳」遭酸民炮轟！

20%關稅今上路！　專家：台灣會被榨乾

龜山高壓電塔掛男屍！死亡超過3天身分曝

懷胎6個月...高雄孕婦被推入水溝性侵！

更多

最夯影音

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面