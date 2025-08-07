累又喘是警訊？營養師教你3步驟做好心臟保健，提升體力有感、重啟健康人生！

▲40歲後容易累又喘？別輕忽心臟保健的重要性，從運動與營養開始守護健康。

生活中心／綜合報導

你是否發現自己40歲後開始「累又喘」，爬樓梯氣喘吁吁、運動後需要更長的時間才能恢復？別急著以為這只是狀態不好或者是只要多休息就好了，這也可能和「心臟健康程度」有關。許多研究指出，心臟老化會讓你更容易覺得累又喘，甚至影響日常生活的體力與精神。因此，「累又喘」不僅是生活品質下降的警訊，更是提醒你該重視「心臟保健」的時候。

40歲後累又喘？可能是心臟健康拉警報

心臟是身體的馬達，負責輸送氧氣與養分到全身各處，維持各器官與肌肉的正常運作。但隨著年齡增長，心臟中產能因子逐漸降低，血液與氧氣的輸送效率也跟著減弱，這就是為什麼很多人到了40歲以後，常常覺得「累又喘」、恢復慢、運動耐受度下降。吳雅婷營養師提醒，這正是該留意心臟健康的重要訊號。

如果忽略心臟健康，長期下來容易造成惡性循環：因為覺得累又喘、不想動，活動量下降，心臟功能也隨之變差，因為打出去循環全身的氧氣與養分不足，逐漸會影響到全身其他器官，例如使腦部長期缺氧、造成記憶退化；胃部循環、消化力不佳，還可能影響腎臟使得代謝不好等狀況，使生活狀態提前出現疲態，整個人看起來比實際年齡更老。不想這樣？現在開始做好心臟保健，才能打破這個惡性循環。

▲養成規律運動習慣，有助於心臟保健，能夠減緩累又喘的困擾。

解方公開：規律運動＋營養補充，守護心臟健康

要改善「累又喘」、維持心臟健康，吳雅婷營養師建議應該從兩方面著手：一是規律運動，二是補充營養。每週至少進行150分鐘中等強度的有氧運動，如快走、游泳、騎腳踏車等，不僅有助於促進循環、提升心肺耐力，還能穩定體重。當然，如果你平時活動量較少，建議循序漸進增加運動時間，避免過度勉強。除了運動外，還可考慮搭配含有ECNS的保健食品，幫助維持心臟健康、支撐日常活動所需的耐力與精神。杏輝醫藥集團的獨家專利配方ECNS+QH，比單純QH更能幫助提升耐力、減少運動後疲勞的發生，且實驗證實，效果優於單方QH，適合忙碌又容易累又喘的現代人。

▲補充Q10與ECNS等營養素，支持心臟保健，幫助改善累又喘的感覺。

然而市面上的Q10保健品種類繁多，該怎麼選才能真正吃了有感呢？ Q10（一般氧化型）需經酵素NQO1轉換後才能轉化為體內能發揮作用的活性型式，但此酵素在體內40歲就開始降低，故造成轉換效率變差，因此較適合40歲以下族群。而QH（還原型Q10）則是人體可直接吸收不需經過酵素轉換，特別適合40歲以上的人。另外，QH＋天然萃取松果菊苷的ECNS配方，經杏輝醫藥研發，經醫學大學安全性試驗、執行完整功效成分安定性試驗以及4大指標功效實證，並獲得多國專利認證，不僅支持心臟健康、幫助維持運動耐力，更適合40歲以上、體力下滑、容易累又喘或有三高問題的族群。

趁早開始心臟保健 告別累又喘活出健康好狀態

別再讓「累又喘」破壞你和家人的美好時光。從今天起，調整飲食、養成運動習慣，搭配適當的營養補充，把「心臟保健」列為日常生活的一部分。趁早維持好循環、保持健康運作，才能擁有持久的活力，享受更快樂的「心動」人生。