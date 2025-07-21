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金鐘影后柯佳嬿攜手天地合補葉黃素飲！沽溜晶亮更升級

金鐘影后柯佳嬿攜手天地合補葉黃素飲 沽溜晶亮更升級（圖／佳格提供）

▲2025最仙代言人柯佳嬿，清新亮麗展現自信晶亮力。（圖／品牌提供，以下同）

圖、文／佳格提供

天地合補葉黃素飲全系列正式宣布，由金鐘影后柯佳嬿擔任全新代言人。柯佳嬿以細膩深刻的演技與溫柔堅韌的氣質，在戲劇領域屢獲肯定，深受觀眾喜愛。生活中的她相當重視保健，追求由內而外的健康，展現自信明亮的特質，與品牌『健康每一天，自信每一刻』的理念高度契合。

柯佳嬿的晶亮秘訣公開！「沽溜」，才是更好的葉黃素
現代人長時間處於「數位低頭」狀態，柯佳嬿也不例外，她笑說自己一追劇就停不下來，時間一久，難免覺得晶亮感受影響。對此，柯佳嬿大方分享她的保養秘訣，她強調不僅外在管理重要，更要把保健融入生活習慣，而她信賴的日常晶亮神隊友，就是天地合補葉黃素，15ml的濃縮精華小包裝方便攜帶，隨時補充，維持晶亮好狀態。

金鐘影后柯佳嬿攜手天地合補葉黃素飲 沽溜晶亮更升級（圖／佳格提供）

▲柯佳嬿笑談「原來沽溜沽溜就是更好的葉黃素！」

這次廣告中，柯佳嬿以自信自然的姿態呈現日常工作與生活節奏。她笑著回憶拍攝現場：「一開始看到腳本，我還以為『沽溜』是什麼新潮用語，後來才知道，是天地合補的葉黃素加了玻尿酸！」她說，「葉黃素搭配玻尿酸的組合很特別，而酸甜的滋味喝起來順口，我自己喝了一陣子之後，晶亮更有感，保養有升級的感覺！」

金鐘影后柯佳嬿攜手天地合補葉黃素飲 沽溜晶亮更升級（圖／佳格提供）

▲柯佳嬿「超閃五連拍」全記錄！用創意POSE召喚晶亮神隊友。

晶亮升級關鍵，葉黃素×玻尿酸黃金組合
天地合補金盞花葉黃素濃縮飲的升級配方，是柯佳嬿口中的「晶亮神隊友」──每包含有20mg游離型葉黃素，符合美國國家級機構建議5：1黃金比例，並運用小分子技術讓吸收更順暢；加上專利3D玻尿酸鈉*，實驗數據指出能有效提升整體晶亮感達81.1%**，再結合富含花青素的藍莓精華，整體清爽舒適。天地合補葉黃素飲採用液態設計，吸收效率更高，濃縮更有感。

限時好康登場，與柯佳嬿一同晶亮有神！
天地合補葉黃素飲全系列，即日起至7/31只要在MOMO購買滿3,200、4,800等不同金額，即贈雙效活靈芝6入、藍藏淘金鐵30cm深煎鍋；8/1-8/31購買滿3,200、4,800等門檻，還有高麗人蔘6入、微壓鍋等實用好禮。趁現在與晶亮女神一同升級，選天地合補更好的葉黃素飲，一起輕鬆維持「沽溜」狀態每一天！

金鐘影后柯佳嬿攜手天地合補葉黃素飲 沽溜晶亮更升級（圖／佳格提供）

▲限時好康開跑！8/31前MOMO購買滿額送雙效禮，輕鬆升級晶亮日常。

來去逛逛：https://reurl.cc/9n5ORX

*天地合補金盞花葉黃素葉黃素濃縮飲玻尿酸鈉來自雞冠萃取物(含透明質酸鈉)
**天地合補金盞花葉黃素濃縮飲歷經18個月人體實證，能提升晶亮度81.1%

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