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太有哏必買！行動力No.1品牌*益節推「超萌聯名」父親節送禮不再無聊

父親節,禮物,MoveFree,益節,行動力,乖乖,聯名,保養,保健,健康（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

「爸，你不是說身體很好嗎？怎麼繫個鞋帶要半小時？」、「爸，你不是說不用補身體嗎？我那包鈣片是不是都你吃的？」、「爸，你不是說不累嗎？怎麼沙發變成你第二張床？」這些讓人又氣又好笑的對話場景，是不是現正在你家上演中？老爸們遇到不開心的事常常選擇嘴硬到底，連遇到身體不舒服時也總說沒事，讓身邊的家人想付出關心，但卻不知道該怎麼說、怎麼做。

其實大家都知道，嘴硬的老爸不是不需要關心與保養，只是他們往往不知道該如何開口，今年父親節，是時候主動出擊了！用一份又有梗又實用的禮物，讓老爸知道，「我們其實很在乎你喔！」

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Move Free益節 Ｘ 乖乖聯名登場
把愛寫下來，讓爸爸知道你的在乎！
既然爸爸不擅長開口說，孩子們不妨就用更可愛、更有哏的方式來說給他聽！向來給人專業穩重印象的No.1行動力品牌Move Free益節*，旗下的高人氣明星商品「益節UCII+鈣」，一直以來都是父親節送禮榜上的常勝軍，但Move Free益節這回竟然玩起了超可愛聯名，首次聯手台灣零食國寶「乖乖」，推出超萌限量聯名。沒錯！就是那包連台積電工程師都需要用它來守護機房的乖乖，這次變身成為父親節限定的暖心使者，跟著Move Free益節一起用最療癒的方式提醒爸爸，該保養了！

值得一提的是，這波聯名不只可愛超有哏，還別具巧思。醒目的「乖乖吃益節，保庇行動有力」，幫孩子們說出長久以來的心聲，對固執、常忽略健康保養的爸爸們喊話。此外，包裝上特別設計了專屬對話框，讓孩子們可以寫上平常害羞對爸爸說出口的愛，像是「To：最會嘴硬的超人爸爸」、「To：爸爸你值得最好的照顧」。平常說不出口的話，透過「益節UCII+鈣」與一包乖乖，讓爸爸嘴角上揚，完全掩蓋不住內心的感動與激動。

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與全球熱銷的行動力專家Move Free益節
一起守護爸爸的日常！
來自美國行動力保健專家「Move Free益節」，全球熱銷不說，在台灣也行動力保健領域第一品牌。多年以來深受各年齡層的消費者一致信任，也累積了百位專業醫師的大力推薦^

提供全系列行動力保養商品，包括一錠就能雙效**保養的「益節UC-II+鈣口嚼錠」、強調益吸收的的「益節3效+高鈣軟膠囊」、解決吞嚥困難的經典熱銷款「益節UC-II加強型迷你錠」、幫中壯年上班族提供基礎保養的「2000mg高優質葡萄糖胺錠」，甚至也有為運動族群設計的全素「薑黃+羅望精萃迷你錠」，多款配方從基礎保養到加強型配方，從年輕爸爸到銀髮族都有對應選擇。

無論家中的爸爸在哪個年齡層、屬於早起晨跑型或是下班躺平型，都能找到合適的行動力守護方案，全面補給每日行動所需！加上100%美國原裝進口的品質保障，還能讓孩子們送得安心、老爸吃得放心，讓今年的父親節送禮計畫完美達標！

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限量乖乖聯名限量開搶
鋼鐵老爸收到也嘴角失守！
想要獲得趣味有哏又超有紀念意義的限量聯名乖乖嗎？即日起只要在指定通路購買Move Free益節任一產品達指定金額，就能免費獲得這份「Move Free益節 x 乖乖」聯名乙份#。限量包裝、溫馨設計加上最實用的保養計劃，有Move Free益節和乖乖在手，相信就算是鋼鐵老爸也會融化！

今年父親節，不必再煩惱該送什麼禮物，用心挑選這份「益節x乖乖聯名」組合，讓爸爸即使在無聲中也能感受到滿滿的溫暖關懷。

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即日起至益節官網、momo購物網、屈臣氏、康是美、寶雅等指定通路實體與網路通路即可入手，數量有限，贈完為止。趁著這波限量開搶，搭上Move Free益節的行動力列車，一起守護爸爸的穩健日常，讓「嘴硬系爸爸」變身精神滿滿的「行動力 MVP」。

#「益節聯名限量款乖乖」滿額贈活動時間及贈送機制以各通路實際狀況為準

*依據尼爾森愛科調查資料，益節在2024年5月回推12個月期間，為尼爾森愛科零售資訊服務系統涵蓋的實體通路中，行動力保健食品市佔率(銷售金額佔比)第一名

**Lugo et al. Nutrition Journal (2016) 15:14。Move Free 益節 UC-II+鈣 關鍵口嚼錠，UC-II幫助調節生理機能，鈣有助於維持骨骼健康，雙效成分支持保養更完備

+益節液態鈣添加鈣、鎂、維生素D3，三效關鍵成分，維生素D增進鈣吸收，補鈣有效率；鈣有助維持骨骼健康、有助肌肉正常收縮、調控細胞的通透性；鎂及維生素D有助骨骼發育

^100位專科醫生推薦調查自2024年5月-2024年6月，由第三方公司問卷執行100位醫生推薦Move Free益節產品之結果

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關鍵字：

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