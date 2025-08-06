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再控八炯造謠鍾明軒！閩南狼「有原影片」：納粹言論也不是開玩笑

記者鄒鎮宇／綜合報導

閩南狼PYC（陳柏源）6日在YouTube頻道發布最新影片，主題為「【統戰紀錄片真相】關於鍾明軒事件｜我不能再替八炯沉默」。他表示，這次站出來不是為了「內鬥」，而是因為「大家都是愛台灣、維護民主」，希望在關鍵時刻說出真相，避免罷免運動「輸得更慘」。陳柏源也坦言，八炯惡意剪輯陷害網紅鍾明軒，還要求他避談這件事。

針對近期爭議的「統戰紀錄片」，閩南狼PYC坦言片中「的確有許多內容是真實的，中共怎麼滲透台灣、如何收買人心，這些我們都拍到是真的」，但他也坦承，不是所有內容都經過充分查證，有些片段「證據尚未確認就被倉促上網」，他直言「我們不是為了聲量，我們是在打一場關乎國家生死的戰爭，如果證據不充足，將會引發更多的質疑。」

談到鍾明軒事件，陳柏源透露，八炯多次要求他不要提及鍾明軒，對外則宣稱是為了保護陳柏源家人。但陳柏源強調「我手上有完整的原始影片，真相是他根本不是為了保護我，而是因為這部分的內容經不起查證。」他們在中國調查時，海峽導報的林靖東曾明確表示「他們根本不認識鍾明軒，只是把他的影片拿來轉發」。

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即便他質疑八炯這種做法是否過頭，對方卻回應「他最會打輿論戰，這種東西就是要不折手段」。對於鍾明軒面臨「全網圍剿，甚至傳出因壓力過大差點想不開」，陳柏源坦言「非常難過」，「我雖然不認同鍾明軒的言論，但我更不認同這種沒有查證直接把人送上斷頭台的做法。」

鍾明軒被控統戰，他9日發布影片還原過程。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

▲鍾明軒受到大量網友攻擊。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒。）

對於八炯的行為，閩南狼批評其「偏激」作風，不只在紀錄片拍攝期間「我們每天都活在提心吊膽的恐懼裡，沒有任何官方保護，一旦被抓後果不堪設想」，但八炯更為了流量頻頻提前曝光計劃內容，讓團隊成員覺得「他根本不在乎我們的安危」。他特別提到八炯的「納粹」相關言論，「那不是開玩笑，一開始我也以為他在開玩笑，直到他真的想這樣做，那一刻我才徹底警覺。」他認為八炯自從被視為罷免運動的精神領袖後，整個人都變了，這種激進方式「讓許多中間選民開始遠離我們，甚至把整個罷免運動視為極端派」。

陳柏源強調，自己站出來是為了「止損」，因為「如果我們不誠實面對問題，這次罷免一定會輸」。他呼籲中間選民放心，「但我要告訴大家，這不是所有罷免志工真實的樣貌，我們不是極端派，我們只是想守護台灣。」他認為罷免行動「仍然是理性有信仰的行動」，並主張「不該欺負或霸凌任何一位生活在台灣的公民」，尊重多元聲音，這才是民主社會的真正展現。

最後，閩南狼提醒，「如果我們的反共論述是對的，我相信能用理性的方式說服擁有一張又一張選票的民眾，而不是用激進極端的方式來形成更大的分裂。」他也警告，激進手段只會讓「反共的論述更薄弱，讓更多民眾卻步」。他希望支持罷免的朋友都能冷靜思考，「我們這次罷免的目的是因為仇恨還是為了台灣？如果是為了台灣，就應該用更理性的方式來說服更多選民，支持我們罷免的目的。」

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