災害救助關鍵角色！新北表揚6區農情調查績優公所

▲三峽區、三芝區、深坑區、萬里區、雙溪區及泰山區入選新北市農情調查績優公所。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府與各區公所通力合作辦理農業類農情調查作業，積極爭取中央農業天然災害救助，協助農友災後復耕，今（6日）於市政會議表揚2024年度農情調查績優公所，由三峽區、三芝區、深坑區、萬里區、雙溪區及泰山區獲選為績優，其中三峽、萬里及泰山區更榮獲第一名殊榮。市長侯友宜親自頒獎，感謝各區同仁一整年的辛勞付出，並期許未來持續攜手推動農情調查作業，保障農友權益。

農業局表示，農情調查是中央啟動農業天然災害救助的重要依據，平日各區公所農情調查員即會定期巡視轄內田區農作物生長情形，一旦遇有寒害、颱風等天然災害，公所即刻啟動災情勘查機制，回報災損並協助農友申報，讓農民能順利獲得救助金，降低災損風險。

▲三峽區公所入選農情調查績優公所並榮獲第一名。

其中，三峽區因農耕面積達3,127公頃，為新北最大區域，承辦人張俊德與17名調查員運用數位圖資提升作業效率，將傳統紙本圖資轉為APP數位系統，巡查時能即時定位，精準掌握作物分布情形，提升報表品質，也大幅簡化裝備與作業流程。

2024年康芮颱風來襲造成三峽部分茶園與筍園受損，張俊德第一時間回報災情並帶隊深入山區勘查，即便農路崎嶇狹窄仍不辭辛勞完成現勘，憑藉數位圖資快速掌握受災範圍，積極協助市府爭取中央補助，獲得地方農友一致好評。

▲於平日及農作物期作前，公所同仁至轄內農田巡視農作物及生長狀況。

侯友宜指出，此次獲獎不僅是對區公所團隊的肯定，更顯示農情調查在平時的耕耘與災時的應變至關重要，期許未來持續強化調查制度，藉由數據掌握農業現況與損害範圍，確保農民權益，推動農業永續發展。

農業局則表示，未來將持續配合農糧署推動農情調查作業，並透過與各區密切合作，平時掌握主產作物種類與分布，災害來臨時迅速啟動勘查回報，第一時間向中央爭取農業天然災害救助，保障農友一年辛勞不致白費。

▲公所同仁於農業天然災害發生時，主動回報災情並啟動勘查機制。