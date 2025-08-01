台南2社工獲全國績優表揚！　黃偉哲肯定：守護社安網的無名英雄

▲台南市社會局蘇育賢與李莞諭榮獲「社會安全網績優社工人員」肯定，展現助人初心與專業。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市社工展現第一線深耕專業與人本關懷，兩名社工人員日前獲衛生福利部頒發「社會安全網績優社工人員」獎項，分別為市府社會局蘇育賢社工師與家庭暴力防治中心李莞諭社工員，台南市長黃偉哲盛讚兩人是「社安網的無名英雄」，不僅見證他們專業能力，也彰顯市府推動社福的堅持與溫度。

「那天，她抱著一疊本票和文件哭著走進中心……」蘇育賢回憶起當年一位遭遇家暴、負債纍纍、甚至坐檯陪酒的婦女「小文」來求助，滿身傷痕與絕望。那位婦女曾動念要玉石俱焚，是他耐心陪伴、不斷輔導，讓她重新找回自己，勇敢從零開始求職、自立。蘇育賢服務超過17年，獲頒「績優督導獎」，他常提醒年輕社工：「助人不一定要做什麼驚天動地的事，只要堅持初心，就有希望。」

李莞諭則在處理一件母親情緒失控、將國小孩童暴露在危險情境的案件中，敏銳出勤、聯繫網路系統，結合司法、心理衛生與教育資源，讓母親接受精神治療與親職教育，最終重建親子關係，看著母子重展笑顏，她深感社工使命的意義。社會局局長郭乃文表示，市府將持續強化社會安全網，提升跨局處整合與社工支援，讓守護市民的社工夥伴更有力量。

社會局主任秘書陳雅芬親自陪同出席頒獎典禮，並代表郭乃文局長向得獎社工致贈祝賀花束，感謝社工長期在社會安全網第一線的辛勞付出。