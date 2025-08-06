　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

聯合國示警！　以色列重新占領加薩「恐致毀滅性後果」

▲▼ 加薩民眾搬運人道救援物資。（圖／路透）

▲加薩民眾搬運人道救援物資。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

聯合國副秘書長延卡（Miroslav Jenča）6日在安理會會議上警告，如果以色列「重新占領加薩」的計畫付諸實行，將會招致「災難性後果」，不僅危及數百萬巴勒斯坦人的性命，恐怕還將導致哈瑪斯手上的人質處境更加危險。

延卡形容，以色列在加薩擴大軍事行動的計畫「令人深感震驚」，「這可能為數百萬巴勒斯坦人帶來災難性後果，並且進一步危及加薩剩餘人質的性命。」

延卡引述國際法宣稱，加薩必須是未來巴勒斯坦國不可分割的一部分，重申停火及無條件釋放所有人質的呼籲。他提及巴勒斯坦人現在面臨「骯髒且不人道」的生活條件，呼籲以色列立刻允許足夠物資順利進入加薩，並且譴責食物分發據點持續發生的暴力行為。

▲▼ 加薩。（圖／路透）

▲加薩走廊飽受戰火蹂躪。（圖／路透）

以色列媒體披露，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）計畫本周召開安全內閣會議，討論「全面征服加薩走廊、徹底擊敗哈瑪斯」的軍事行動。一名以色列高級官員透露，「大勢已定，我們要全面征服加薩走廊，並且擊敗哈瑪斯。」

不過，此提案有待安全內閣7日開會表決，而且據稱在以色列內部引發分歧，包括參謀總長在內的軍方高層，都抱持反對意見。對此，前文提及的官員卻反擊，「如果參謀總長不認同，他應該辭職。」

一些輿論認為，此計畫可能是停火談判破局後，向哈瑪斯施壓的談判策略，或是納坦雅胡試圖鞏固極右翼盟友支持的政治手段。

▲▼巴勒斯坦人在加薩南部拉法（rafah）的加薩人道主義基金會（GHF）附近領取人道主義援助物資。（圖／路透）

▲巴勒斯坦人在加薩南部拉法（rafah）領取物資。（圖／路透）

▲▼以色列軍隊空襲加薩市（Gaza City）造成死傷。（圖／路透）

▲以軍空襲加薩市（Gaza City）造成死傷。（圖／路透）

以軍宣稱已控制加薩75%區域，但新的占領計畫將涵蓋整個加薩走廊，包括200多萬巴勒斯坦人現在居住的地方。

2023年10月7日，以色列對加薩發起軍事行動，作為哈瑪斯越境突襲的報復。當時以色列約有1200人喪生，另有251人被擄至加薩成為人質。加薩衛生部統計，戰爭爆發迄今逾6萬名巴勒斯坦人喪生。目前仍有49名人質被關押在加薩，其中27人據信已死亡。

聯合國警告，加薩正面臨「人為造成的大規模飢荒」，本月至少63人死於營養不良相關原因。加薩衛生部宣稱，2023年10月以來至少154人死於糧食短缺，其中包括89名兒童。5月底以來，超過1200名巴勒斯坦人在試圖取得物資與食物時喪命。

只想填飽肚！加薩男童步行12公里領食物　吻手道謝「下秒遭射殺」

以色列擬重新占領加薩　600名前高官籲川普出手「結束戰爭」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 3 2009 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台鐵自強號火警冒濃煙！旅客行動電源自燃
黃國昌反擊爆料「比亞迪宴會牽線人」　三立主管遭停職
LINE害手機卡卡！她用「一招」瞬間瘦身92G　聊天檔案都還
快訊／驚悚！男掛桃園「20層樓高」高壓電塔慘死
8塔位30年前買下竟不算！龍巖拒認舊協議　新北婦怒告贏了
金髮Yuki瞎創救護集團！拿假證件騙人　檢：損害急救資格正確

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

聯合國示警！　以色列重新占領加薩「恐致毀滅性後果」

日本福岡海灘驚見「整條人腿」！　就在度假飯店旁

北韓母女「半夜躺路邊」遭輾斃！竟是因沒冷氣吹　到戶外納涼

誰是接班人？　川普首度鬆口：副總統范斯最有可能

自稱「防癡漢」！陸女在橫濱車站刺傷人　戒指按一下彈出小刀

全球最愛外遇國排行榜！「亞洲1國」登榜首　每2人就1人出軌

聯合軍演剛落幕！　中俄海軍將在亞太地區「聯合巡邏」

家長注意！日本吸鼻器熱銷27萬台　「吸力過強」恐害嬰幼兒窒息

14歲遇帥哥搭訕「遭軟禁2個月」懷孕！　日正妹36歲當上阿嬤

醉男機上失控嗆「拖出來性侵燒死」！　資深空姐崩潰停飛14個月

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

【男人的默契】駕駛見停車場位置剩一個　用猜拳決定勝負！

【華江橋騎一半突打雷暴雨】機車道直接變滑水道！

【中橫大崩塌】梨山→大禹嶺整條路不見啦！連電桿也被吞掉QQ

一體成型再進化！LG WashTower第二代全AI洗乾衣機 節能省時更護衣

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【強生烙台語】親切「哩賀」問候！朝聖鼎泰豐驚呼：餃子殿堂

聯合國示警！　以色列重新占領加薩「恐致毀滅性後果」

日本福岡海灘驚見「整條人腿」！　就在度假飯店旁

北韓母女「半夜躺路邊」遭輾斃！竟是因沒冷氣吹　到戶外納涼

誰是接班人？　川普首度鬆口：副總統范斯最有可能

自稱「防癡漢」！陸女在橫濱車站刺傷人　戒指按一下彈出小刀

全球最愛外遇國排行榜！「亞洲1國」登榜首　每2人就1人出軌

聯合軍演剛落幕！　中俄海軍將在亞太地區「聯合巡邏」

家長注意！日本吸鼻器熱銷27萬台　「吸力過強」恐害嬰幼兒窒息

14歲遇帥哥搭訕「遭軟禁2個月」懷孕！　日正妹36歲當上阿嬤

醉男機上失控嗆「拖出來性侵燒死」！　資深空姐崩潰停飛14個月

放寬萊豬換關稅？消基會提「3建議」籲守住食安底線

台鐵自強號冒濃煙！旅客行動電源自燃「手燒傷」　延誤18分鐘

染髮後顏色秒褪好苦惱！原來「洗髮水溫」是關鍵

大稻埕夏日節首日沒下大雨！民眾2點到卡位等煙火　現場人潮曝光

善待自己的6個方法　讓心情一天比一天好

小隻馬女友超正「1原因硬不起來」超悲　他崩潰：前任1天能4次

快訊／驚悚！男掛桃園龜山「20層樓高」高壓電塔　疑觸電慘死

LINE害手機卡卡！她用「這招」瞬間瘦身92G　聊天檔案都還在

曾敬驊新片《我家的事》香港突遭禁！放映全取消　片商證實：用字無法通過電檢

桃園醫院「爸愛說出口」迎接父親節　保健講座傳遞溫暖關懷

家裡換新排油煙機　菲籍幫傭開勳到不行XD

國際熱門新聞

快訊／川普稱台積電要投資3000億美元

川普「關稅勒索全球」反讓輸家變贏家？　哈佛教授：害美國變窮

夫妻用《鬼滅》反派幫女兒取名！阿嬤崩潰

台灣20％關稅想降？　傳川普只給2條件

新關稅來了？　川普明凌晨4點半宣布消息

比基尼辣妹大打出手！烏沙灘「交疊激戰」

羅傑斯：我已全面清空美股

14歲遭軟禁2個月懷孕！日正妹36歲當阿嬤

韓美女繪師爆「腫瘤轉移」　遭醫生隱瞞1年

川普爆「投資3000億美元」台積電ADR重跌逾2.7%　美股4大指數收黑

川普喊「日本投資5500億」是美國的錢了

丹麥大美人魚太豐滿挨批　官方下令拆

女警「沒做愛」開單洩憤

日本夜空驚見UFO！目擊畫面曝光

更多熱門

相關新聞

傳納坦雅胡「全面接管」加薩　川普避表態

傳納坦雅胡「全面接管」加薩　川普避表態

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）5日召開高層安全會議，傾向推動「全面軍事接管」加薩走廊，翻轉2005年以色列撤軍政策。美國總統川普（Donald Trump）則不願對此表態，僅稱會繼續協助加薩糧食分配。

以擬占領加薩　600官員籲川普出手

以擬占領加薩　600官員籲川普出手

加薩180人餓死　居民痛喊：裹屍布都沒了

加薩180人餓死　居民痛喊：裹屍布都沒了

友邦駐日內瓦聯合國常任代表團訪台

友邦駐日內瓦聯合國常任代表團訪台

體重剩25kg！加薩17歲少年營養不良過世

體重剩25kg！加薩17歲少年營養不良過世

關鍵字：

以色列加薩哈瑪斯聯合國人道救援飢荒巴勒斯坦

讀者迴響

熱門新聞

青鳥女神淪小三！　與人夫爽20多次「無縫懷孕」

快訊／韓女團成員陳屍家中身亡！才上過朴寶劍節目

沈玉琳轉血液腫瘤科查真正病因　

停車加油統一發票中大獎！　獎落4縣市

嘉義妻殺夫！「2因素常口角」2人都是外送員　婚後育有3幼兒

住家塞爆！失智母「8個月噴40萬」長照險卻賠不了

一早醒來看不到八大、TVBS歡樂台！TBC公告4頻道停播

男生勃起超過7公分　醫：已「超標」女生需求

即／母女遭詐千萬輕生　警冷言嘲諷獲不起訴

LINE「18款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、蘇蘇柴

台積電洩密工程師「約在星巴克」被活逮！網友喊扯

69元超貧瘠便當　苦主一看「瘦瘦排骨」傻眼

國泰航空大出包！班機行李全遺失　旅客氣炸

沈玉琳「在家病發經過曝」

誰偷走台積電機密？內鬼拍千張照流日本

更多

最夯影音

更多

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

【男人的默契】駕駛見停車場位置剩一個　用猜拳決定勝負！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面