聯合國示警！　以色列重新占領加薩「恐致毀滅性後果」

▲加薩民眾搬運人道救援物資。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

聯合國副秘書長延卡（Miroslav Jenča）6日在安理會會議上警告，如果以色列「重新占領加薩」的計畫付諸實行，將會招致「災難性後果」，不僅危及數百萬巴勒斯坦人的性命，恐怕還將導致哈瑪斯手上的人質處境更加危險。

延卡形容，以色列在加薩擴大軍事行動的計畫「令人深感震驚」，「這可能為數百萬巴勒斯坦人帶來災難性後果，並且進一步危及加薩剩餘人質的性命。」

延卡引述國際法宣稱，加薩必須是未來巴勒斯坦國不可分割的一部分，重申停火及無條件釋放所有人質的呼籲。他提及巴勒斯坦人現在面臨「骯髒且不人道」的生活條件，呼籲以色列立刻允許足夠物資順利進入加薩，並且譴責食物分發據點持續發生的暴力行為。

▲加薩走廊飽受戰火蹂躪。（圖／路透）

以色列媒體披露，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）計畫本周召開安全內閣會議，討論「全面征服加薩走廊、徹底擊敗哈瑪斯」的軍事行動。一名以色列高級官員透露，「大勢已定，我們要全面征服加薩走廊，並且擊敗哈瑪斯。」

不過，此提案有待安全內閣7日開會表決，而且據稱在以色列內部引發分歧，包括參謀總長在內的軍方高層，都抱持反對意見。對此，前文提及的官員卻反擊，「如果參謀總長不認同，他應該辭職。」

一些輿論認為，此計畫可能是停火談判破局後，向哈瑪斯施壓的談判策略，或是納坦雅胡試圖鞏固極右翼盟友支持的政治手段。

▲巴勒斯坦人在加薩南部拉法（rafah）領取物資。（圖／路透）

▲以軍空襲加薩市（Gaza City）造成死傷。（圖／路透）

以軍宣稱已控制加薩75%區域，但新的占領計畫將涵蓋整個加薩走廊，包括200多萬巴勒斯坦人現在居住的地方。

2023年10月7日，以色列對加薩發起軍事行動，作為哈瑪斯越境突襲的報復。當時以色列約有1200人喪生，另有251人被擄至加薩成為人質。加薩衛生部統計，戰爭爆發迄今逾6萬名巴勒斯坦人喪生。目前仍有49名人質被關押在加薩，其中27人據信已死亡。

聯合國警告，加薩正面臨「人為造成的大規模飢荒」，本月至少63人死於營養不良相關原因。加薩衛生部宣稱，2023年10月以來至少154人死於糧食短缺，其中包括89名兒童。5月底以來，超過1200名巴勒斯坦人在試圖取得物資與食物時喪命。

只想填飽肚！加薩男童步行12公里領食物 吻手道謝「下秒遭射殺」

以色列擬重新占領加薩 600名前高官籲川普出手「結束戰爭」