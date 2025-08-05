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以色列擬重新占領加薩　600名前高官籲川普出手「結束戰爭」

▲▼加薩援助站遇襲釀30死。（圖／路透）

▲加薩的物資援助站頻頻遇襲。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

以色列政府5日召開安全內閣會議，討論重新占領加薩的可能性，並且計畫加大採取軍事行動。與此同時，約600名以色列前軍政高官，聯合致信美國總統川普，呼籲施壓終結這場持續近2年的戰爭。

以色列第12頻道記者賽格爾（Amit Segal）引述一名總理辦公室消息人士說法指出，「已經做出決策，我們將占領加薩走廊。」

消息人士表示，「哈瑪斯不會在完全投降前釋放人質，若我們現在不採取行動，不但人質將被活活餓死，加薩也會繼續處於哈瑪斯控制之下。」他直言，過去幾個月，以色列沒有取得勝利，也未救出人質，「我們沒有達成協議，所以我們會採取占領行動。」

▲▼ 加薩。（圖／路透）

▲加薩走廊遭烽火蹂躪，人民飽受苦難的情況，已讓國際輿論不斷升溫。（圖／路透）

另據BBC報導，以色列前高官組成的組織「以色列安全指揮官」（CIS）致信川普表示，「根據我們的專業判斷，哈瑪斯已不再對以色列構成戰略威脅」，呼籲美國總統施壓以色列總理納坦雅胡，要求「結束戰爭、救回人質、停止苦難」。

署名者包括以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）前首長帕多（Tamir Pardo）、以色列國安局前局長阿亞隆（Ami Ayalon）、前總理巴拉克（Ehud Barak）、前國防部長亞阿隆（Moshe Yaalon）等，「一開始，這是一場正義的防禦戰爭，但當我們達成所有軍事目標」，已經不是這麼一回事。

以色列內部要求結束戰爭、帶回人質的壓力越來越大，但領導層對於達成這個目標的最好方法存在分歧。人質家屬支援組織譴責發動新軍事進攻的想法，宣稱「納坦雅胡正在領導以色列與人質走向毀滅」，CIS寫給川普的信件，也表達了相似觀點。

▲▼加薩衛生部統計，自戰爭爆發以來，已有超過5萬6000人死亡。（圖／路透

▲▼以色列軍隊空襲加薩市（Gaza City）造成死傷。（圖／路透）

▲加薩衛生部統計，戰爭爆發迄今，已近6.1萬人喪生。（圖／路透）

以色列也正面臨日益嚴峻的國際孤立，因為加薩的廣泛破壞，以及巴勒斯坦人民的苦難，正在引發憤怒。不過，哈瑪斯近期釋出的人質影片，也同樣引發震驚。

儘管川普的中東問題特使魏科夫（Steve Witkoff）周末訪問以色列，並且正在制定一項結束戰爭的計畫，但歷時數月的和談似乎又在本周破裂。目前尚不清楚川普會對納坦雅胡施什麼樣的壓力。

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