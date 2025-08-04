體重25kg營養不良亡！17歲男曾是運動冠軍　肋骨現形心碎一幕曝光

▲巴勒斯坦17歲少年阿布哈特曾是運動冠軍，但如今卻因嚴重營養不良過世。（圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

加薩地區爆發糧食危機，就連世界衛生組織（WHO）也認定當地營養不良的狀況已經達到驚人程度。當地一名17歲巴勒斯坦少年曾是運動冠軍，但2日卻因營養不良過世，體重從70公斤驟降至25公斤，顴骨突出，整張臉顯得憔悴枯瘦，身上的一根根肋骨清晰可見。

半島電視台報導，巴勒斯坦17歲少年阿布哈特（Atef Abu Khater）以前並無任何健康問題，但由於嚴重營養不良，在醫院過世，生前體重只有25公斤，這大約相當於9歲孩童的正常體重。

依據記者沙巴特（Wisam Shabat）的說法，阿布哈特被送往醫院的時候情況危急，由於缺乏食物與醫療照顧出現嚴重併發症，隨後過世。經核實的影片顯示，阿布哈特的屍體被放入白色屍袋，顴骨突出、肋骨清晰可見。

●影片內容恐造成不適，請斟酌觀看。

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半島電視台的Hind Khoudary透露，加薩中部迪爾巴拉有許多人正因為以色列的強迫性飢餓慢慢死去，其中一人就是5歲女童馬德洪（Misk al-Madhoun），「她的父母已經無力餵養她，他們說，他們每天都在看著女兒一天天走向死亡」。

Hind Khoudary還說，有些家長只能給孩子喝水，而不是喝牛奶，因為已經別無選擇，也有父母頂著酷暑長途跋涉尋找食物，就算是前往加薩人道主義基金會（GHF）據點，也面臨空手而歸、受傷甚至死亡的風險。

根據加薩衛生部最新統計數據，自從2023年10月戰爭爆發以來，加薩全境至少有169名巴勒斯坦人死於飢餓和營養不良，其中包括93名孩童。聯合國以及其他人道官員表示，儘管以色列近期部份解除對人道援助的限制，但巴勒斯坦人仍處於飢餓之中，難以找到足夠的食物。