加薩180人活活餓死！其中一半是孩童　居民痛喊：裹屍布都沒了

▲戰爭爆發以來加薩餓死總人數升至180人，其中包含93名兒童。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

加薩人道危機持續惡化，根據加薩衛生部門統計，光是4日就有至少40人死於以色列襲擊，另有5人因飢餓與營養不良死亡，讓餓死總數達到180人。由於每日死亡人數激增，當地已出現伊斯蘭喪葬儀式用的裹屍布短缺，民眾只能用毛毯包裹遺體。

根據《路透社》報導，當地衛生部門表示，僅在4日就有至少40名巴勒斯坦人在以軍槍擊與空襲中喪命，其中10人是在美國支持的加薩人道基金會（GHF）援助站附近遭擊斃。聯合國統計，自GHF於5月開始運作以來，已有超過1000人在試圖領取援助時喪命，其中多數是在以軍活動區域被射殺。

▲▼巴勒斯坦居民搶拿援助物資。（圖／路透）



40歲巴勒斯坦男子比拉勒．薩里（Bilal Thari）4日在加薩市希法醫院（Al Shifa Hospital）等待領取死者遺體時痛批，「每個去那邊的人，不是帶著麵粉回來，就是被抬回來當殉道者，沒人是完好回來的。」

除了遭襲者，加薩飢荒問題也正加劇。當局證實，過去24小時再添5人死於飢餓，使戰爭爆發以來餓死總人數升至180人，其中包含93名兒童。聯合國一再呼籲以色列開放更多援助通道，強調空投根本不足以應對實際需求。

▲加薩走廊人道危機持續惡化。（圖／路透）



由於死亡人數大增，民眾反映，喪葬用的白布嚴重不足，部分遺體只能用花色厚毛毯包裹，無法依照伊斯蘭教傳統方式下葬。薩里悲痛表示，「我們不想要戰爭，只想好好過生活，但我們什麼都沒有，連生存下去的基本條件都不具備。」

根據當地衛生部，還有13人在3日遭以軍槍殺，當時他們正聚集在靠近以色列邊界的齊金（Zikim）過境點，等待聯合國救援車隊進入。以色列軍方尚未對事件做出具體回應，僅聲明4日並未在加薩南部援助中心附近開火，未進一步說明。

▲加薩難民營中母子三人合吃一罐豆子。（圖／路透）



以色列政府一再將加薩苦難歸咎於哈瑪斯，並宣稱正努力讓更多援助物資進入加薩，包括在部分地區暫時停火、進行空投、開闢安全通道等。總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）4日也表示，將召開安全內閣會議，討論如何達成政府設定的「戰爭目標」，其中包括殲滅哈瑪斯、救出人質。

聯合國多次呼籲，以色列應加快放行地面救援物資，並警告空投遠遠無法滿足需求。以色列軍方所屬的COGAT單位表示，過去一週已有超過1200輛載有2.3萬噸人道物資的卡車進入加薩，但其中數百輛仍無法順利運至分發站。

以軍後續指出，在COGAT協調下，已有6個國家在過去數小時內完成120包糧食的空投任務。

▲已有6個國家在過去數小時內完成120包糧食的空投任務。（圖／路透）



然而，哈瑪斯控制的加薩媒體辦公室透露，自7月底以色列放寬限制以來，已有逾600輛援助卡車進入當地。但哈瑪斯與目擊者指出，部分物資車輛遭武裝幫派與飢民洗劫。

巴勒斯坦與聯合國官員強調，每天至少需要600輛卡車進入加薩，才能滿足當地人道需求，這也是戰前的通行數量。

這場戰爭自2023年10月7日哈瑪斯突襲以色列南部、造成1200人死亡與251人遭擄後爆發。以軍反擊至今，加薩死亡人數已超過6萬人（未區分平民與戰士）。以色列稱，目前仍有50名人質被關押於加薩，其中僅20人被認為仍生還。