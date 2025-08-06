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被指挪用8成補助款！台南市府駁斥：支出遠高於補助絕無他用

▲針對外界指稱台南市府清淤補助款遭挪用，台南市政府6日嚴正澄清，補助款全數用於下水道清淤工程。（記者林東良翻攝，下同）

▲針對外界指稱台南市府清淤補助款遭挪用，台南市政府6日嚴正澄清，補助款全數用於下水道清淤工程。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對有民意代表6日召開記者會中，指出台南市政府8成補助款遭挪為他用，台南市政府鄭重澄清表示，該說法為錯誤解讀監察院調查報告內容，市府強調，中央補助款全數用於下水道清淤、維護與搶修等相關工程，絕無所謂「挪作他用」情事，並已於調查期間主動書面說明工程執行狀況，監察院報告亦明載市府投入自籌經費遠高於補助額度，對市府整體執行無糾正。

水利局指出，此次監察院調查重點，係針對中央是否落實地方補助款之督導機制，並非針對台南市個案提出糾正。市府提報案件與最終執行項目編號出現差異，主因為行政流程簡化與工程時程差異所致，惟實際執行內容仍全屬雨水下水道清淤工程範疇，無超出補助使用原則。

▲針對外界指稱台南市府清淤補助款遭挪用，台南市政府6日嚴正澄清，補助款全數用於下水道清淤工程。（記者林東良翻攝，下同）

市府進一步說明，2020至2022年間，實際投入下水道清淤總經費達新台幣1億1377萬元，遠高於中央補助金額8780萬元，且清淤量從2019年的10.7萬噸，逐年成長至2024年的77萬噸，顯示市府持續積極強化排水能量。此外，所有補助款均依據規定用於工程類支出，未用於其他非相關用途。針對行政作業部分，市府也已依據中央指導修正程序，未來將落實數據回報與資料一致性，強化制度與實務對接。

台南市政府重申，極端氣候下地方責任加重，台南將持續與中央協力推動水利改善工程，以更嚴謹的態度、務實的作為，回應市民期待、守護城市安全與韌性。

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