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舊手機用戶注意！LINE將強制升級　不更新恐無法傳訊

▲▼LINE,LINE app。（圖／記者吳立言攝）

▲iPhone 6等舊款機型將失去LINE傳訊權限。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

通訊軟體LINE公告，自2025年11月上旬起，將停止支援LINE應用程式13.20.0以下版本，屆時若未更新至新版，將無法再使用LINE傳送訊息。此次更新政策將影響尚未升級作業系統的舊款iPhone與Android裝置用戶。

根據公告，11月起若想繼續使用LINE，使用者必須更新應用程式至13.21.0或以上版本。然而，新版LINE對於裝置系統的要求也同步提高：

iPhone / iPad：需升級至iOS 15或iPadOS 15以上版本

Android 裝置：至少需 Android 8.0 以上

Apple Watch：需升級至 watchOS 8.0 以上，且配對的 iPhone 也必須安裝新版 LINE

若現有裝置無法升級至上述系統，例如 iPhone 6 等舊款機種，將無法安裝新版 LINE，屆時也將無法繼續使用傳訊功能。

LINE特別提醒，用戶若仍使用iOS 14.8.1（含）以下或Android 7.x（含）以下版本，將不符合新版要求，屆時即便有安裝舊版App，仍會因終止支援而無法正常傳訊。

以iPhone為例，iPhone 6最多只能升級至iOS 12，確定不在支援範圍；而更早期的機型則早已無法使用新版LINE。

此外，Apple Watch用戶也需留意，若watchOS未達8.0，同樣會受到限制，無法再透過手錶接收或傳送LINE訊息。
官方建議所有用戶儘快確認自己的裝置與LINE應用是否符合最新版本需求，避免屆時影響日常通訊使用。若使用裝置無法升級至指定作業系統，恐需考慮更換設備。

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