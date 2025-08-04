常見3手法盜走LINE！官方推「1功能」能自保　火速搶回帳號

▲用LINE也要小心詐騙。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「LINE詐騙3大手法別上當！」新北市政府警察局婦幼警察隊發文列出3種常見的詐騙話術，包含「不要點選再次登入」、「刪除 LINE App 才能防病毒」，以及「系統繁忙，稍後再試登入」，原則上，只要要求提供LINE的資料，幾乎都是詐騙，請民眾多加留意。

新北市政府警察局婦幼警察隊透過粉專發文提醒，「LINE詐騙3大手法別上當！」第一個詐騙話術是「不要點選再次登入」，當詐騙集團正在盜取用戶帳號時，會要求用戶不要點選「再次登入」的功能，因為「再次登入」就是LINE官方提供的安全機制，「只要綁定電話號碼、Apple ID或Google帳號，就能立即搶回帳號，並強制登出入侵者」。

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接著，第二個話術是「刪除 LINE App 才能防病毒」，詐騙集團會謊稱有病毒，要求用戶刪除App，但實際上，LINE不易中毒，如果照著做、將App給刪除了，反而難以救回帳號，甚至消滅對方的犯罪證據。

第三個話術則是「系統繁忙，稍後再試登入」，詐騙集團為了盜用帳號，可能會假冒客服，拖延用戶登入，因此只要發現帳號異常，應該立刻使用「再次登入」的功能，以阻止對方繼續盜用。

新北市政府警察局婦幼警察隊提醒，要求提供LINE資料，如電話、密碼、驗證碼，幾乎都是詐騙，民眾也可以善用LINE官方推出的自保功能「再次登入」來防詐。