妹子LINE置頂「跟身邊人不一樣」　網最愛釘選1功能：很好用

▲原PO好奇大家置頂都放什麼。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名女網友好奇LINE置頂習慣，發現朋友的對話列常常滿滿一排，包括親友、群組和工作群，但她自己只有置頂男友、好友、自用記事群與銀行通知，覺得自己好像很不一樣。網友熱烈回應，「早餐店的線上點餐」、「Keep筆記跟老公」、「詐騙查詢、英文老師」。

一名女網友在Dcard表示，發現身邊朋友LINE置頂聊天室，幾乎都是常常聯絡的人，像是家人、同學與各種群組，因此置頂視窗總是一長排。

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而原PO自認很不一樣，置頂聊天室只有男友、一位好友，以及個人記事群組與銀行扣款通知的視窗，「感覺跟身邊的人很不一樣，所以很好奇大家都放什麼？」

底下網友紛紛分享，「放暈船對象，不放的話聊天室就會掉到最下面了」、「LINE錢包，刷卡會跳通知，比較好查消費紀錄」、「只放老公」、「家人、待回人物」、「早餐店的線上點餐，起床還昏沉沉的時候，可以很快就找到」、「媽媽，我是媽寶」、「我放吃的，要線上點餐的時候很方便」、「放教授」、「詐騙查詢、英文老師」、「一整排同事跟廠商...真是可悲」。

其中不少人都會特別釘選Keep筆記，「放好友、男友、爸爸、Keep！Keep記東西很好用」、「Keep筆記跟老公」、「幫寶適/Keep/老公」。

過去被網友封稱最實用的LINE「keep」功能，可惜已在2024年8月結束服務，因此不少人改用「Keep筆記」，只有帳號用戶本人可查看的專屬個人聊天室。值得注意的是，檔案與照片、影片保存2周後仍會失效。

想長時間保存的話，用戶也可以存在Keep筆記或1人群組的「相簿或筆記本」裡，值得注意的是，每個聊天室內最多可建立100本相簿、每本最多可上傳1000張照片，一次上傳最多300張照片。

若超過上限的話，官方規定當月無法再上傳照片到相簿，只能等到下個月日本時間1日0:00（台灣時間仍為當月月底的23:00）才能繼續上傳照片至相簿裡。