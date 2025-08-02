手機掃碼點餐！他愣見「1步驟」太超過　全場點頭：一律拒吃

▲原PO抱怨，為何加入會員後才能手機點餐。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

越來越多店家引進手機掃碼點餐系統，少掉排隊的等待時間，但一名網友直呼，他樂於接受這種「不必與人互動」的點餐方式，但當被要求加入LINE好友，且還要輸入一堆個資時，瞬間從五星好評變負分，「這已經太超過了！」文章引發熱議，「最氣的是點完餐說你沒有完成登入，要重來一遍」。

一名網友在Threads表示，他可以接受手機掃碼點餐，尤其省去與店員說話的過程，讓他覺得非常棒。

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然而手機點餐之前，須先加入店家的官方LINE及輸入個資，令原PO傻眼不已，「這已經太超過了！」

底下網友也紛紛抱怨，「掃碼點餐沒有電子支付，還要去櫃檯結帳就很煩」、「最氣的是點完餐說你沒有完成登入，要重來一遍」、「一律拒吃」、「有次真的沒帶手機出門吃早餐，發現無法點餐」、「最討厭一定要去桌面掃碼，然後無法電子支付又要去櫃台結帳，超麻煩，問可以直接櫃台點餐嗎？結果店員回答NO」。

也有人無奈直呼，「現在不只餐廳這樣，運動用品店自助結帳前還要加入會員，而且沒有不加入會員的選項，不知道有沒有哪裡可以申訴」、「只要加了會員，那一陣子就會接到很多莫名其妙的推銷電話」。