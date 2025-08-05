新北第2座捷運共構停車場　侯友宜視察永平國小工程拚2026完工

▲侯友宜表示，永平國小地下停車場設連通道與捷運萬大中和線連接，力拚2026年完工。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（5日）前往永和區視察永平國小地下停車場工程，他指出，這是繼新莊幸福立體停車場之後，新北市第2座與捷運車站連通的立體停車場，設有238格小型車停車位及692格機車停車位，力拚2026年如期如質完工，提供市民優質便利的停車環境。

侯友宜表示，永平國小地下停車場工程總經費達15.7億元，規劃興建地下3層，提供238個汽車位及692個機車位，並設置連通道與捷運萬大中和線LG05站連接。自2024年1月動工後，經過市府和施工團隊共同努力，已完成2萬3,134立方公尺垃圾量清運的艱鉅任務，現正進行1樓牆版結構體施工，目前工程進度逾77%，預計2026年6月完工。他也提到，停車場完工後，將為永平國小重新整建運動場及部分校舍，提供學生美觀舒適的校園環境。

▲侯友宜5日前往永和區視察永平國小地下停車場工程。

侯友宜指出，為確保交通動線流暢並紓解停車空間需求，市府在規畫路網時，會納入地下停車場或公有停車場等停車空間配置，自2019年至今，新北市總計新建111處停車場，提供1萬2,642個汽車停車位、8,896個機車停車位，完成數量全國最多。此外，新北市前瞻停車場核定28案，總經費需求173.28億，其中市府自籌高達121.7億、中央補助51.58億，6年多來已完成三重商工地停下停車場等19案，施工中包括永平國小地下停車場等7案，規劃設計中則有五華國小、長福停車場等2案，完成數量及效率領先全國。

交通局表示，永平國小地下停車場工程以人本交通作為校園整體規劃重點，包括整合停車場車道、校門口和捷運出入口，並加寬校外人行道和通學路徑，停車場更首創臨停接送區，讓家長在停車場內安全、安心地接送學童。

交通局補充，本案動工後，市府團隊同時結合檢警調和民間組織首創廉政平台，建立跨域合作監督機制，降低工程採購廉政風險，嚴格監督廠商須依計畫案落實執行，並率先導入智慧科技工地管理，公開資訊，全民監工，以確保施工期間對學校師生和周邊環境的影響降至最低。