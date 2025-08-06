郭智輝拜會綠黨團　吳思瑤提醒：你要注意！每天都被盯住

記者詹詠淇／台北報導

有媒體報導，經濟部長郭智輝日前與產業代表閉門座談時提到，「投資美國4000億美元」可能是與美談判的參考條件，而經濟部則澄清郭是以日韓投資規模為推估例子，並非已提出具體承諾。民進黨團幹事長吳思瑤昨指出，若還要黨團幹事長澄清，代表行政部門澄清不到位。對此，郭智輝今（6日）上午也拜會民進黨團幹部說明，吳思瑤則肯定其重視溝通的態度，並提醒未來發言應更加謹慎，「每天都被盯住」、「講話真的要小心」。

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照／記者屠惠剛攝）

美國日前宣布對台課徵暫時性20%對等關稅，經濟部長郭智輝日前與十多家機械、金屬、橡塑等產業代表進行閉門座談。有媒體報導，會中郭提及「投資美國4000億美元」可能是與美談判的參考條件。經濟部則澄清，郭智輝當時僅以日韓投資規模做為推估例子，並非已提出具體承諾。對於媒體追問，民進黨團幹事長吳思瑤5日無奈回應，經濟部、行政院都有澄清，如果黨團幹事長還要澄清，代表行政部門澄清的還不到位，行政部門應該針對郭智輝的說法，再清楚向國人說明。

對此，郭智輝今（6日）上午也拜會民進黨團，針對談話內容，吳思瑤表示，確實郭智輝之前說法遭媒體斷章取義，惹起些爭議，「我當然希望行政部門未來在澄清力道要加強，否則會讓錯誤訊息一再以訛傳訛」。

吳思瑤指出，郭智輝也非常重視黨團幹部對他的提醒，特別禮貌性來跟她清楚說明自己當天陳述的內容，她覺得這都是很好溝通。未來郭智輝在發言上也會更避免被斷章取義的可能，「就一個簡單的拜會，我們事實上也常見面啦，這也沒什麼特別。」

至於談話氣氛如何？吳思瑤說，非常好啊，她跟郭智輝講，「你要注意啊」、「每天都被盯住」、「講話真的要小心」。

不過，郭智輝在拜會民進黨團後，媒體堵訪時被問到美國總統川普提出3000億台積電投資時，郭智輝雙手合十地回應，「這個是假訊息好不好」。媒體錯愕追問，「川普講的是假訊息？」郭智輝說，「我不知道誰講的」，媒體則放慢語速重申，「是川普說的」，郭智輝則說，「那我不知道，因為我沒有研究這個議題」。媒體再問，會覺得3000億太多？郭智輝回，「這個我們要問台積電好不好」。媒體又問，那台積電目前有了解？郭智輝說，「我們不知道啊，這個台積電的問題好不好」。

媒體也問，之前您有說台積電4000億投資部分？郭智輝回應，「我那個是說假設，我沒有講說我們要…」他的意思是如果想從現在20%關稅到15%，可能我們花的代價要這樣。媒體問，所以有預計這個準備？郭智輝說，「這個只是在討論嘛」。媒體再問，會認為是民間還是政府？郭智輝回，不是民間跟政府在這樣講，他是就教於所有廠商的意見，回來整理再向上報告。

▼經濟部長郭智輝。（圖／攝影中心攝）