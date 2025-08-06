手機打字竟暴露年齡！年輕人愣「我是65歲以上打法」　全場吵翻

▲打字方式竟可以看出年齡層。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

「真的有人單手打字嗎？」一名網友直呼，看到一則打字習慣可看出年齡的新聞，對照圖表後驚覺，自己居然是用「65歲以上長輩」的輸入法，也就是一手拿手機、一手食指打字，當場傻眼直呼「真的有人單手打字嗎？」文章引發萬人討論，「單手打字手超酸欸」、「手夠大就可以，手指夠長也行」。

一名年輕網友在Threads表示，最近看到一則新聞指出，可以靠「手機打字」來看出年齡層，而他對照圖表，沒想到自己的打字習慣竟屬於65歲以上長者才會用的方法，也就是「非慣用手握住手機，以及慣用手以食指打字」。

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對此，原PO錯愕直呼，「我真的傻了...真的有人單手打字嗎？怎麼打（字）啊！」

事實上，這是一名蘋果前員工摩根（Tyler Morgan）在TikTok所發布的影片，他觀察指出，28歲到43歲的千禧世代比較喜歡使用單手打字，或是利用雙手大拇指迅速滑動輸入文字；到了12-27歲的Z世代更神了，能單手滑動打字（注音鍵盤不支援此方式）。

至於50多歲的族群，大多使用雙手的食指打字；65歲以上的長輩們，則是非慣用手握住手機，再伸出慣用手以食指打字。

文章引來萬人討論，「雙手大拇指打字才是快速，但也可能是線上遊戲世代才有習慣打字快速吧，畢竟分秒必爭還要吵架」、「單手按不到遠的那邊的鍵盤...錯了嗎」、「我都用語音輸入，這樣算是幾歲」、「滑動打字根本只有英文可以，中文優化超爛」、「現在手機已經重到、寬到...根本不能單手啦，這不準啦」、「單手打字手超酸欸...根本不符合人體工學呀」。

留言串之中，釣出不少單手打字的神人分享，「手夠大就可以，手指夠長也行」、「平常都是千禧世代（雙手大拇指），單手打字是我搭大眾運輸時的方式，因為其中一隻手要拉拉環啊，但是單手打字超難打欸」、「我一直都是習慣單手拿手機大拇指打字，所以不能拿太大的手機」、「日文12鍵的鍵盤真的可以單手打，以前日本人用智障型手機的時候就都已經是單手打的了」、「抱小孩的媽媽會自然練就『單手用手機一切功能』的才藝」。