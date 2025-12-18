　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

前新竹縣長陳進興辭世享耆壽93歲　藍綠政要紛紛悼念

▲▼前新竹縣長陳進興（右一）。（圖／翻攝鄭朝方臉書）

▲前新竹縣長陳進興（右一）。（圖／翻攝鄭朝方臉書）

記者杜冠霖／台北報導

新竹縣前縣長陳進興於5日逝世，享耆壽93歲。新竹縣長楊文科悼念，陳老縣長在任期間，以長遠發展為念，力排眾議，選擇以中山高貫穿、最具發展潛力的竹北，全國首創以區段徵收方式辦理縣治遷建第一人，為新竹縣開啟全新的城市藍圖，讓新竹縣走得穩、走得遠。竹北市長鄭朝方也指出，從早年的基礎建設、產業布局，到城市逐步成形，讓後來的竹北得以承接更多人口與產業，陳進興縣長是其中很重要的一位，「感謝他用一生告訴我們，從政不只是立場，更可以溫厚而長遠」。

陳進興是親民黨籍，曾任立委、台灣省政府要職、新竹縣第9、10屆縣長，1982年陳進興任內，原縣轄的新竹市升格為省轄市。頗受地方敬重，陳進興於5日逝世，跨黨派政治人物也紛紛悼念。

楊文科指出，他清楚記得，1988年曾陪同陳前縣長賢伉儷，前往日本、韓國考察科學園區。當時他為了竹科園區第二期開發，全力以赴，深知若無法順利取得土地，將嚴重限制科技產業發展。他仍堅定執行政策，承擔所有壓力與責任，這份為地方未來無私付出的精神，至今仍令他印象深刻。

楊文科表示，陳前縣長為新竹縣的公共建設與地方治理奠定重要基礎，用一生的付出，為地方留下深遠的影響。我始終相信，縣政不只是建設與制度的堆疊，更是一種精神的傳承。後人之所以能走得穩、走得遠，是因為曾有一代又一代的人，願意在困難中做出艱難但正確的選擇。陳進興前縣長，正是其中令人敬重、值得後人學習的典範之一，其功業足以奠定其歷史地位，厥功至偉。

楊文科指出，感謝他為新竹縣所做的一切。這些努力不只是過去的記憶，更成為今日我們持續前進的重要基石。在此，謹向陳進興前縣長致上我最深的敬意，也請陳夫人節哀順變、保重身體。您們所留下的風範與貢獻，「我們會永遠銘記，並化為持續推動新竹縣前行的力量」。

鄭朝方表示，在他童年的記憶裡，陳前縣長始終是一位和藹可親的阿伯。語氣溫和、神情慈祥，讓人自然親近、沒有距離，「那樣的身影，至今仍清楚地留在我的腦海中」。鄭透露，上任市長後，陳前縣長為了鼓勵他，特別來訪市公所，「他還跟我說，從小到大看來看去，沒有覺得你會走上政治這個工作，但你很有自己的想法，加油！你會做得很好」。那一刻，他感受到的，不只是長輩的關懷，更是一份溫柔卻厚重的傳承力量，也再次提醒他肩上所承擔的，是對這座城市的責任。

鄭朝方指出，陳前縣長為新竹縣打拚，而竹北的成長與轉變，也有他的治理軌跡。從早年的基礎建設、產業布局，到城市逐步成形，讓後來的竹北得以承接更多人口與產業，「今天我們所站立的城市樣貌，背後都有眾多前輩付出的身影，陳進興縣長就是其中很重要的一位。送別陳前縣長，感謝他為新竹縣、為竹北所留下的付出，也感謝他用一生告訴我們，從政不只是立場，更可以溫厚而長遠」。

關鍵字：

陳進興新竹縣竹北市親民黨國民黨民進黨楊文科鄭朝方

