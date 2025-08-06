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柯文哲撤告！鍾小平為沒百分百查證道歉　法院外遭小草狂嗆

記者黃哲民／台北報導

涉犯京華城等案仍在押的台灣民眾黨前主席柯文哲，提起自訴控告國民黨台北市議員鍾小平涉嫌加重誹謗，台北地院今（6日）上午10點開庭，柯親自出庭，庭訊不開放旁聽，首度出庭的鍾小平開完庭受訪表示「我沒有百分之一百的查證」，已當庭向柯「致歉」獲撤告結案，但一旁的柯粉不消氣，狂嗆鍾「鄭重道歉！」

▲▼國民黨台北市議員鍾小平被柯文哲指控涉犯加重誹謗罪嫌，今（6日）到台北地院出庭，首度與柯對質，當庭致歉獲和解撤告。（圖／記者黃哲民攝）

▲國民黨台北市議員鍾小平（右）開完庭受訪轉述柯文哲同意和解撤告，台灣民眾黨立院黨團主任陳智菡（左）要求鍾「鄭重道歉」。（圖／記者黃哲民攝）

鍾小平開完庭受訪表示，柯文哲庭訊說在看守所、監獄裡面，看了幾十本書，認為社會希望和解共生，柯也抱怨賴清德總統、民進黨，把民眾黨打成中共同路人，柯很在意這一點，柯自認民眾黨立委，有一半是偏綠的，「還有小英女孩、黃珊珊、他哥哥等等的」。

▲▼國民黨台北市議員鍾小平被柯文哲指控涉犯加重誹謗罪嫌，今（6日）到台北地院出庭，首度與柯對質，當庭致歉獲和解撤告。（圖／記者黃哲民攝）

▲鍾小平開完庭受訪說，柯文哲接受他當庭「致歉」，願意和解撤告。（圖／記者黃哲民攝）

鍾說柯文哲不滿司法把他押那麼久，柯還有罵「那個林俊言檢察官（京華城案起訴檢察官）升官等等」，鍾聲稱依據記憶所及，轉述柯文哲剛開庭的一些對話。

一旁柯粉認為鍾小平東拉西扯，敲木魚表達不滿。鍾聲稱「基於藍白合作，基於我沒有百分之一百的查證」，加上「柯市長也有高度，他也和解，這個案子撤告了」，柯沒要求和解條件，只要他「公開跟大家說明一下，只要我跟你們（媒體）講就可以了，今天（新聞）播出就可以了，柯的說法是這樣。」

民眾黨立院黨團主任陳智菡、民眾黨新聞聯絡人張彤在旁頻喊「鄭重道歉」、「不要以為私下和解就沒事」、「不要輕描淡寫」。

▲▼ 柯文哲 。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉犯京華城案仍在押的柯文哲，今（6日）為自己告鍾小平加重誹謗案到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

鍾小平沒正面回應2女的喊話，僅說「結案了，結案了」，並表示日後可公開庭訊筆錄。被記者問到「和解條件有無包括道歉」，鍾想解釋「我說我沒有百分之一百...」就被柯粉打斷「人在做，天在看！」

鍾無奈重申一遍，表示一開始，法官希望雙方和解，「這是第一句話」，柯文哲說他在裡面，修行嘛，看很多書，認為社會應該要大和解，柯也願意說，能夠撤案嘛，「這是第二句話」。

鍾表示：「第三句話呢，我說我也有基本的查證，沒有百分之百的查證，基於藍白合，基於整個社會大和解，然後，我們也願意跟他『致歉』，就是現在跟你們講這些話。」

鍾小平結束受訪離開，柯粉們跟著他背後狂嗆「鄭重道歉！」陳智菡一度追上鍾對他的受訪內容表示不滿，鍾用苦笑化解，掉頭快步離開。

▲▼國民黨台北市議員鍾小平被柯文哲指控涉犯加重誹謗罪嫌，今（6日）到台北地院出庭，首度與柯對質，當庭致歉獲和解撤告。（圖／記者黃哲民攝）

▲鍾小平開完庭受訪說，柯文哲接受他當庭「致歉」，願意和解撤告。（圖／記者黃哲民攝）

本案源於柯文哲涉犯京華城案、政治獻金案，經台北地檢署搜索約談、訊後聲押禁見，去年（2024年）9月1日北院召開聲押庭至深夜，鍾小平當晚在電視政論節目，聲稱「以我的老江湖，如果給他錢，大概在5億裡面的3、4億是阿北（指柯文哲）的錢」等語。

鍾小平不僅藉此直指柯文哲在台北市長任內，處理京華城容積率案涉嫌收賄，後來又加碼柯P收1500顆比特幣、曾發送鹹濕簡訊給女記者等爆料。

民眾黨批鍾小平含血噴人造謠、嚴重損害柯文哲名譽，由黨發言人吳怡萱代表，9月4日和律師到北院遞狀提起自訴，控告鍾涉犯加重誹謗罪嫌，柯也委任律師提起同樣自訴，去年10月首度開庭，傳喚律師釐清提告範圍等事項，今年2月第2度開庭，僅傳喚吳怡萱出庭，今為鍾小平本案首度出庭。

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