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一到立秋運勢就爆紅！這「3生肖」翻身迎財運、好事連連

秋天,冷,楓葉(圖／pixabay)

▲節氣一變運勢就旺！「立秋之後最好運」3生肖上榜 。（示意圖／pixabay）

記者黃稜涵／綜合報導

2025年立秋落在8月7日，雖然天氣依舊像烤箱，但節氣已悄悄換季，夏末秋初正式登場，《科技紫微網》特別點名「立秋後運勢翻紅」TOP 3生肖，快看看你有沒有上榜，好運說不定已在路上！

生肖「雞」

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對生肖雞來說，立秋就是人生「開外掛」的時刻！屬金的立秋五行與你相合，象徵事業運與人際魅力全面加分，這段時間職場表現亮眼，容易被主管看見、同事信任，還可能意外收到跳槽或合作機會，如果你正考慮轉職、創業或想推動新專案，不妨把握這波旺運，財運也會跟著水漲船高！

生肖「牛」

立秋對生肖牛來說，是把原本卡關的進度慢慢推開的黃金期，你的工作與財務運勢都逐步回溫，原本一籌莫展的事情，也開始有了解法與資源，這段時間不宜急衝，而是一步一腳印慢慢累積，另外，家庭氛圍溫暖和諧，是你心靈最堅實的後盾，只要穩住節奏，就能在秋季打下漂亮的基礎。

生肖「馬」

對平常快節奏、動來動去的生肖馬而言，立秋是一段「慢下來」的練習期，雖然外在機會還沒完全浮現，但正是進修、思考方向、整理生活的好時機，你會在低調中累積能量，只要耐住性子觀察，接下來幾個月就有翻盤可能，感情方面也適合重新建立連結，讓關係更穩定、互動更貼心。

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