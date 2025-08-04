　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

十二星座8/4-8/10運勢公開！巨蟹迎來轉機、牡羊夢想復燃

▲▼星座,12星座,運勢,好運,轉機。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲你準備好迎接新的開始了嗎？日本療癒系占星師為12星座揭示本週8月4日至8月10日命運關鍵。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

新的一週又來到，想知道自己的本週運勢嗎？參考日本網站《TRILL》占星師給出8月4日至8月10日的12星座暖心建議，從內在力量、情緒平衡到人際關係轉變，每一句都像是一種安定心靈的力量，你準備好打開自己、迎接轉機了嗎？趕快看下去吧！

牡羊座：重新拾起你曾經放棄的夢想

[廣告]請繼續往下閱讀...

你是否曾經懷抱過一個夢想，卻在成長過程中悄悄放棄了？現在是重新挑戰的好時機。勇敢回頭再試一次，你可能會獲得出乎意料的成果。同時，當你分享自己的夢想時，那些真心為你高興、願意支持你的人，正是你該珍惜並邀請進入生活的人。而當你也願意成為他人的支持者時，生活會因此開始轉動起來。

金牛座：遺忘角落裡的重要事，終將重新被看見

明明知道是重要的事情，卻被你長期擱置在心中的某個角落。現在，那件事將再次被點亮。這次不再是你一個人面對，身邊的夥伴或引導者會讓你感到前所未有的安心。比起腦袋裡塞滿的知識，你將被一股更強大、更真實的力量所引領。

雙子座：發現能並肩前行的好夥伴就在你身邊

這週，你會驚喜地發現，其實一直以來有許多願意牽著你的手、一起前行的夥伴就在你身邊。你們會彼此激勵，成長出更好的自己。現在也是認識新朋友的好時機，不妨勇敢踏出一步，主動參與各種人際交流，你會開啟更多精彩可能。

巨蟹座：過去的轉變，原來是人生的禮物

曾經難以接受的環境或角色變動，現在會帶給你意想不到的正向收穫。你會驚喜地發現，有些幸福近在咫尺，只要伸手就能抓住。同時，你也將對曾經讓你離開某段關係、踏入新階段的經歷心懷感激，因為正是這樣的改變，成就了更美好的你。

獅子座：別把自己關起來，試著分辨什麼才是真正的快樂

這段時間，你可能會不自覺地將自己封閉起來，因為太多事情同時發生，讓你無法一下子全然接受。此時你會深刻體會到，就像與現實社會的互動需要平衡，與自己內心的關係也需要「健康互動」。試著釐清什麼讓你開心、什麼讓你不舒服，就算內心某些情緒被喚醒，也有能力將它們安然駕馭。

處女座：面對自己心中那個看不見的敵人

你可能會明白，那些讓你遲疑、動搖的力量，其實來自你內心深處的「黑暗面」。越是有美好的事發生，這股力量越容易浮現。與其逃避，不如勇敢正視並接納它作為你的一部分。當你能自在地與之共存，你將感受到生活變得更加輕鬆，而你也能真正品嚐「活著」的幸福。

天秤座：終於感受到，老天一直在看著你

這週，你將有機會深切感受到：宇宙其實一直都在看顧著你。那些你曾經質疑「為什麼是我」的傷痛，也將化作一段回憶。你不再只是想當個「好人」，而是能夠隨著時機做出適切判斷的成熟之人。一次小小的決定，也可能讓整個世界在你眼中閃閃發光。

天蠍座：在期待與現實的拉扯中，找回自己的定位

你可能會感受到內心理想與他人期待之間的落差，讓你在職場或社交上備感壓力。現在是時候讓更多真正懂你、接納你的人進入你的生命。而你也將迎來與自己天職、人生目標有關的重要連結。思考什麼樣的閃耀方式會讓你真正感到快樂，並朝那個方向前進。

射手座：情緒起伏中，學會說出自己的「不要」

這週可能會發生影響你人生走向的大事，即使是喜事，也會伴隨著不小的壓力。情緒起伏大是正常的。此時，最重要的是勇敢地說出「我不想要這個」，為自己劃出界線。長遠來看，你的明確立場反而會成為別人的榜樣，也讓你能夠忠於內心，活出真我。

魔羯座：在混亂中找到心之所向

近期事情接連發生，讓你感到應接不暇。然而，在混亂之中，你的內心也開始逐漸沉穩起來。當多種可能性出現在眼前，只要你清楚自己真正想要的是什麼，你就能果斷地做出選擇。這是一個邁向真正自由的重要時刻。

水瓶座：關係需要改變，不必害怕結束

你可能會因為無法改變他人而感到無力，但若你真的想改善一段關係，現在就是轉變的時機。請主動調整你的相處方式與距離。記得，結束某段關係並不是壞事，它也可能是另一段美好開始的前奏。帶著新的心情，開始面對人生中重要的課題吧。

雙魚座：你的快樂，也能成為他人的光

你即將發現，在你與社會的互動中，有些事情只有你能做到。當你真心投入在讓自己快樂的事物中，這份喜悅也會回饋給他人。不論是興趣還是戀愛，只要有讓你心動的事，就全力投入吧。那股熱情，將引領你邁向更幸福的高處。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
374 1 9327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
宋英奎遺照曝光　多名藝人送上花圈悼念
童子賢：非核家園落後世界潮流　讓台灣競爭力、能源韌性變差
快訊／台中男超商購物遭埋伏　宣告不治
邀卓榮泰關稅專報無共識！吳思瑤怒「誰敢負責」　黃國昌突閃人
快訊／超商購物被攻擊！台中男倒血泊　失去生命跡象
八炯稱「研究納粹」是自嘲　閩南狼：請為極端行徑深刻檢討
好奇關稅比20%低被要求什麼條件　童子賢：商業談判偶爾可公開
快訊／找到了！嘉義女失蹤　冰冷遺體卡瀑布石頭縫
快訊／9縣市豪大雨特報　大雷雨炸4地

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

5G網速快「為何一堆人堅持辦4G？」　網曝1缺點太有感：用了才發現

阿婆拿筷子「插進煮麵鍋」店家嚇！過來人嘆：很多老一輩這樣

妹子LINE置頂「跟身邊人不一樣」　網最愛釘選1功能：很好用

閩南狼開撕！「鍾明軒抖內3290元」喊諷刺　讚1點：比八炯像個人

一票文化人「領補助」被轟爆！名醫點破關鍵：陷政府於不義

十二星座8/4-8/10運勢公開！巨蟹迎來轉機、牡羊夢想復燃

地方創生廊帶從棒球出發！花蓮新城打造「運動 × 觀光 × 社區」新想像

快訊／9縣市豪大雨特報　大雷雨炸4地

大雨下不停「頭痛炸裂」？醫揭元凶：氣壓、濕度是關鍵

高鐵連7天加碼大學生返校5折優惠　8/6起開放售票

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

【慘遭拖行300米】三峽勇警抓通緝犯全身擦傷！裝備沿路噴飛

【模仿電梯配音廣播聲】像到以為是本人XD！

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

【魔性小尾巴】主人：為什麼貓咪吃飯一直比讚？

【工讀生出來！】貓咪學主人拉背　被發現還裝忙走開XD

【即刻救援】19歲熱血青年環島…台11線突被攔停！轉頭驚見「行李冒煙」傻眼

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

5G網速快「為何一堆人堅持辦4G？」　網曝1缺點太有感：用了才發現

阿婆拿筷子「插進煮麵鍋」店家嚇！過來人嘆：很多老一輩這樣

妹子LINE置頂「跟身邊人不一樣」　網最愛釘選1功能：很好用

閩南狼開撕！「鍾明軒抖內3290元」喊諷刺　讚1點：比八炯像個人

一票文化人「領補助」被轟爆！名醫點破關鍵：陷政府於不義

十二星座8/4-8/10運勢公開！巨蟹迎來轉機、牡羊夢想復燃

地方創生廊帶從棒球出發！花蓮新城打造「運動 × 觀光 × 社區」新想像

快訊／9縣市豪大雨特報　大雷雨炸4地

大雨下不停「頭痛炸裂」？醫揭元凶：氣壓、濕度是關鍵

高鐵連7天加碼大學生返校5折優惠　8/6起開放售票

廣東屈公病延燒　名醫憂中國經濟恐波及防疫效能

罷團稱選民低智商　徐巧芯回顧罷免脫序言行轟：大家覺得你才愚蠢

女點酸梅冰驚見「杯中青蛙」喝1/4杯才發現　超噁一幕曝光

今夏啤酒好好玩　金色三麥信義新店有KTV、三得利神泡快閃再臨

快訊／「海線3建案還再蓋」合總建設傳財務危機　中市府回應了

米可白爽收名牌包「送洗遭店員1句話戳破真相」！當場社死：丟臉到炸

《零日攻擊》空降冠軍！　「盜版瘋傳」劇組發聲：依法提告+求償

宋英奎遺照曝光！親友悲猜他「離世原因」　生前分居妻女戲約驟減

6歲童被水族館巨型章魚吸住　「3個大人才拔開」滿手瘀傷畫面曝

夢想家教練團再升級　澳洲韓裔丹尼爾金加入

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

生活熱門新聞

「罷免歌」嗆五月天　大支回應了

閩南狼開撕八炯！曝對話：要搞納粹革命

快訊／8縣市豪大雨特報　午後擴全台

這款台味甜品竟能當主食！醫：含超級澱粉

男喉嚨痛　就醫才知「4癌纏身」

人資知道同事薪水　心裡怎麼想？網吐實話

「她PO乳房X光片」高清照　掀125.5萬人暴動

紀念章「蓋滿護照2頁」被拒出境！她愣：之前都可以

雨何時停？鄭明典：季風恐再回來

「周日是最虧的一天！」全場爆共鳴：需要周休3日

中南部好慘！不敗教主「贊成普發」要捐弱勢

太平洋高壓要回來了　雨停時間曝

日運將不收台人車資！一段話感動萬人

00後的年輕人「這1天一定排休」　網搖頭

更多熱門

相關新聞

8月4日星座運勢／牡羊桃花旺！

8月4日星座運勢／牡羊桃花旺！

小孟老師每日星座運勢解析，8月4日如下：

最佳知己三大星座！

最佳知己三大星座！

12星座「靈魂快樂度」Top5　第一名是自由贏家

12星座「靈魂快樂度」Top5　第一名是自由贏家

愛上就不放手！12星座「最死心塌地」Top5

愛上就不放手！12星座「最死心塌地」Top5

心軟又念舊！「５星座」分手最容易吃回頭草

心軟又念舊！「５星座」分手最容易吃回頭草

關鍵字：

星座12星座運勢好運轉機

讀者迴響

熱門新聞

BMW拒檢4警拉下車　竟是女明星

「罷免歌」嗆五月天　大支回應了

中國急性傳染病　美國二級旅遊警告

快訊／《請回答1988》宋英奎車內死亡！

新青安變噩夢貸款縮水百萬　5寶媽：只能吞下違約金

閩南狼開撕八炯！曝對話：要搞納粹革命

快訊／8縣市豪大雨特報　午後擴全台

「梅毒+愛滋」還無套女師半年！中油男慘了

台中知名建商爆全面停工　下游廠商證實被跳票

遭爆「研究納粹煽動群眾」　八炯道歉了：被藍白貼標籤私下跟朋友自嘲

穩交記者還劈腿金主　郭岱琦男女關係超複雜

趙露思發聲「沒戲拍就開麵店」！恐斷送演藝事業

欠債、棄養小孩　前球星郭岱琦遭爆軟爛渣男

這款台味甜品竟能當主食！醫：含超級澱粉

罷團嗆選民低智商　自曝823要做降智圖卡

更多

最夯影音

更多

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

【慘遭拖行300米】三峽勇警抓通緝犯全身擦傷！裝備沿路噴飛

【模仿電梯配音廣播聲】像到以為是本人XD！

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面