十二星座8/4-8/10運勢公開！巨蟹迎來轉機、牡羊夢想復燃

▲你準備好迎接新的開始了嗎？日本療癒系占星師為12星座揭示本週8月4日至8月10日命運關鍵。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

新的一週又來到，想知道自己的本週運勢嗎？參考日本網站《TRILL》占星師給出8月4日至8月10日的12星座暖心建議，從內在力量、情緒平衡到人際關係轉變，每一句都像是一種安定心靈的力量，你準備好打開自己、迎接轉機了嗎？趕快看下去吧！

牡羊座：重新拾起你曾經放棄的夢想

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你是否曾經懷抱過一個夢想，卻在成長過程中悄悄放棄了？現在是重新挑戰的好時機。勇敢回頭再試一次，你可能會獲得出乎意料的成果。同時，當你分享自己的夢想時，那些真心為你高興、願意支持你的人，正是你該珍惜並邀請進入生活的人。而當你也願意成為他人的支持者時，生活會因此開始轉動起來。

金牛座：遺忘角落裡的重要事，終將重新被看見

明明知道是重要的事情，卻被你長期擱置在心中的某個角落。現在，那件事將再次被點亮。這次不再是你一個人面對，身邊的夥伴或引導者會讓你感到前所未有的安心。比起腦袋裡塞滿的知識，你將被一股更強大、更真實的力量所引領。

雙子座：發現能並肩前行的好夥伴就在你身邊

這週，你會驚喜地發現，其實一直以來有許多願意牽著你的手、一起前行的夥伴就在你身邊。你們會彼此激勵，成長出更好的自己。現在也是認識新朋友的好時機，不妨勇敢踏出一步，主動參與各種人際交流，你會開啟更多精彩可能。

巨蟹座：過去的轉變，原來是人生的禮物

曾經難以接受的環境或角色變動，現在會帶給你意想不到的正向收穫。你會驚喜地發現，有些幸福近在咫尺，只要伸手就能抓住。同時，你也將對曾經讓你離開某段關係、踏入新階段的經歷心懷感激，因為正是這樣的改變，成就了更美好的你。

獅子座：別把自己關起來，試著分辨什麼才是真正的快樂

這段時間，你可能會不自覺地將自己封閉起來，因為太多事情同時發生，讓你無法一下子全然接受。此時你會深刻體會到，就像與現實社會的互動需要平衡，與自己內心的關係也需要「健康互動」。試著釐清什麼讓你開心、什麼讓你不舒服，就算內心某些情緒被喚醒，也有能力將它們安然駕馭。

處女座：面對自己心中那個看不見的敵人

你可能會明白，那些讓你遲疑、動搖的力量，其實來自你內心深處的「黑暗面」。越是有美好的事發生，這股力量越容易浮現。與其逃避，不如勇敢正視並接納它作為你的一部分。當你能自在地與之共存，你將感受到生活變得更加輕鬆，而你也能真正品嚐「活著」的幸福。

天秤座：終於感受到，老天一直在看著你

這週，你將有機會深切感受到：宇宙其實一直都在看顧著你。那些你曾經質疑「為什麼是我」的傷痛，也將化作一段回憶。你不再只是想當個「好人」，而是能夠隨著時機做出適切判斷的成熟之人。一次小小的決定，也可能讓整個世界在你眼中閃閃發光。

天蠍座：在期待與現實的拉扯中，找回自己的定位

你可能會感受到內心理想與他人期待之間的落差，讓你在職場或社交上備感壓力。現在是時候讓更多真正懂你、接納你的人進入你的生命。而你也將迎來與自己天職、人生目標有關的重要連結。思考什麼樣的閃耀方式會讓你真正感到快樂，並朝那個方向前進。

射手座：情緒起伏中，學會說出自己的「不要」

這週可能會發生影響你人生走向的大事，即使是喜事，也會伴隨著不小的壓力。情緒起伏大是正常的。此時，最重要的是勇敢地說出「我不想要這個」，為自己劃出界線。長遠來看，你的明確立場反而會成為別人的榜樣，也讓你能夠忠於內心，活出真我。

魔羯座：在混亂中找到心之所向

近期事情接連發生，讓你感到應接不暇。然而，在混亂之中，你的內心也開始逐漸沉穩起來。當多種可能性出現在眼前，只要你清楚自己真正想要的是什麼，你就能果斷地做出選擇。這是一個邁向真正自由的重要時刻。

水瓶座：關係需要改變，不必害怕結束

你可能會因為無法改變他人而感到無力，但若你真的想改善一段關係，現在就是轉變的時機。請主動調整你的相處方式與距離。記得，結束某段關係並不是壞事，它也可能是另一段美好開始的前奏。帶著新的心情，開始面對人生中重要的課題吧。

雙魚座：你的快樂，也能成為他人的光

你即將發現，在你與社會的互動中，有些事情只有你能做到。當你真心投入在讓自己快樂的事物中，這份喜悅也會回饋給他人。不論是興趣還是戀愛，只要有讓你心動的事，就全力投入吧。那股熱情，將引領你邁向更幸福的高處。