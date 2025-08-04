8/4~8/10大膽說出想要什麼！水瓶滿月將至「TOP3星座」迎來大爆發

▲水瓶座滿月逐步接近，這週非常適合整理思緒、搜集新資訊、展開具體行動。（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

這週不只天氣熱，星象也來勢洶洶！隨著水瓶座滿月接近，是時候打破平庸、來點改變了！日本《Women’s Health》話題占星師彩谷奈央，火力全開解析12星座一週運勢，點出你的行動關鍵、幸運時刻和閃亮亮機會。別再猶豫，星星都在幫你撐腰，就差你一個大步往前！

水瓶座滿月逐步接近，本週將迎來一段「月亮盈滿」的能量階段。這次的滿月星象同時賦予我們「強烈的熱情」與「冷靜的觀點」。若你正有想努力投入的事業，或是懷抱非實現不可的夢想，這週非常適合整理思緒、搜集新資訊、展開具體行動。放下「別人會怎麼看我」的顧慮，大膽說出「我真正想做的是什麼」，你將清晰看見下一步。

本週運勢 TOP3 星座排行

第1名：水瓶座｜滿月照亮自我，情緒斷捨離＋未來藍圖一起展開！

水瓶座滿月是屬於你的重要時刻。本週是進行「人生回顧」與「未來藍圖規劃」的最佳時機。從夏季到秋季的努力，將是邁向理想的關鍵期。若感到迷惘，可以嘗試透過諮詢、占卜、對話來釐清內心的聲音。

幸運日：8日、9日

8日冒險心將為你帶來好運。無論是報名新課程或嘗試新餐廳，都會有收穫。9日適合深化人際關係，別吝於表達感謝與讚美，你的心意將被溫柔接納。

第2名：牡羊座：社交圈熱鬧滾滾，打開新關係、收穫新刺激

人際圈熱鬧非凡的一週。與朋友相處的時光將特別充實，建議可以計劃與夥伴們創造夏日回憶。例如舉辦同學會、與網友實體見面、參加喜愛藝人的演唱會等，共同的興趣將帶來興奮與啟發，開拓你的視野與想法。9日的滿月也暗示著你將遇到特別有趣的夥伴。若心中期盼某種類型的朋友，不妨主動出擊，你可能會意外遇見理想的緣分！

幸運日：7日、9日

7日適合與重要人士深化關係，說出真心話將有突破進展。9日象徵友情與團隊合作的轉捩點，可能是與長期合作的夥伴關係邁入新階段，或團體目標告一段落，為下一步做好準備。

第3名：處女座：專長被看見，機會、信任感、人氣全都迎面而來！

你的專長將發光發熱，是展現實力、爭取機會的好時機。即便責任感強大、偶爾感到退縮，只要你有「我可能辦得到」的念頭，就勇敢挑戰吧！9日的滿月也將帶來活躍表現的機會，將「想幫上忙」、「想做得更好」的心情轉化為具體行動吧。

幸運日：6日、7日

6日你的品味特別耀眼，提出自己的想法會受到歡迎。7日與朋友、夥伴交流活絡，可能收到好消息，勇於聯繫會打開新局面。

金牛座｜預感達成感、合作順利

在合作中展現強運的一週。與他人交換意見能激發靈感，也會從不同視角中獲益良多。若你一直堅持「必須獨自完成」，不妨稍微放鬆心態，透過團隊協作，你的實力將自然發揮。特別是週末，親近夥伴將帶來堅強支援。9日滿月將帶來成就感，努力終有回報。若有想完成的目標，這週值得全力以赴！

幸運日：8日、10日

8日，你的專長將在某個場合中受到注目。參加聚會或活動時展現自然風格，會給人留下好印象。10日是交流運佳的日子，聯絡朋友或與心儀對象互動，都可能帶來令人喜悅的發展。

雙子座｜做出高滿足感的選擇

專注於「我覺得這最好！」的感覺，會打開理想之門。本週你的感性將成為推動變化的關鍵。若對進行中的事有違和感，現在是調整方向的好時機，你也能找到屬於自己的完美形式。9日的滿月象徵你將在追求理想的過程中獲得明確答案，與人分享你的想法、主動討論，也能讓構思更加成熟。

幸運日：4日、10日

4日適合處理溝通與安排，事情會快速進展。10日你將自然散發魅力，穿上喜歡的衣服或香氛，拍照、發文都能收到好回響。

巨蟹座｜堅持自我、邁向理想

本週是考驗你內心強度的時刻。即便道路崎嶇，只要相信自己的決定，理想將轉化為現實，即使有些對自己過於嚴苛，也別放棄夢想或自我否定。9日滿月提醒你「盡力而為就會得到回報」，週末適合好好充電、撫慰身心，讓你能更穩健地走未來的路。

幸運日：7日、8日

7日適合靜心思考，整理家庭與生活問題，打掃整理將帶來好運。8日重新確認人生目標，描繪出清晰藍圖，能讓後續發展更加順利。

獅子座｜積極溝通是成功關鍵

人際交流運急遽上升的一週。若想打破當前局面，現在是開口的好時機。說出以前不敢說的話，可能會迎來支持與突破。9日的滿月也鼓勵你透過主動對話迎來轉機，誠實面對自己的感受，將為你的人際與工作關係帶來積極變化。

幸運日：4日、9日

4日是適合表達創意與感情的日子，開始新挑戰也很適合。9日人際關係有轉折，表白、討論、簽約皆吉，能夠心意相通。

天秤座｜行動實現內心意志

本週將迎來實現內在渴望的契機。「我想這樣做」的想法，轉化為行動才會迎來正向變化。特別在戀愛、友情、藝術或時尚方面，會展現你獨特的魅力，主動交流會帶來驚喜與心動，勇於表達想法也能打動他人。

幸運日：7日、10日

7日適合展現想法與信念，你的誠實表達將帶來共鳴與肯定。10日為身心調整日，適合好好休息，為即將來臨的夏日活力補充能量。

天蠍座｜打造舒適安心的居所

你的內心將浮現許多真實感受。對於人際關係或習慣模式出現疑問時，請不要忽視，而是著手調整生活與人際關係。滿月提醒你，正是建立內心安定基礎的好時機，打造令你安心的空間與連結，是未來重要的支持。

幸運日：6日、8日

6日適合收集資訊與提問，會帶來令人振奮的好消息。8日建議進行居家改善，例如更換家電、佈置或邀請朋友來家中聚會。

射手座｜主動表達，深化連結

表達想法、主動傳達意見是你本週的主題。不必擔心他人怎麼想，清楚說出「我這樣認為」，反而會獲得尊重與共鳴。你的經驗與想法能鼓舞他人，9日的滿月也暗示著你的發言將帶來重要轉折。

幸運日：5日、7日

5日適合明確表達立場與心聲，反而會增進信賴。7日購物運佳，建議實體購物，能找到值得長期使用的高品質物品。

摩羯座｜齊心協力邁向理想

本週有助於將理想具體化。與夥伴合作是成功的關鍵。若目前仍在摸索期，建議先釐清目標，調整計畫，並正視需要協助的部分。滿月時若能真誠分享內心感受，將迎來突破。

幸運日：7日、8日

7日能夠大幅提升存在感，主動發言將引來協助。8日適合更新日常用品，未來會發現「當時準備是正確的」。

雙魚座｜整頓生活，迎接新局

本週重點在於「整理」與「調整」。獨處、清理家庭財務或檢視生活節奏，都將幫助你迎向下一個運勢波段。9日的滿月鼓勵你面對那些一直擱置的課題，如能果斷處理，未來將更順利。

幸運日：7日、9日

7日你的體貼易於傳達，鼓勵你將想法付諸行動。9日是心靈療癒日，建議泡澡、早睡或靜心，為迎接好機運做好準備。