比亞迪滲透立院開後門？　她諷黃國昌竟不咆哮：遇到中國就噤聲

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／民進黨立委林楚茵國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

中國電動車大廠比亞迪傳出想透過第三地進口台灣，對此，民進黨立委林楚茵今（6日）諷刺，國民黨罷免前裝乖，罷免後全面啟動，而最愛連連看的民眾黨團總召黃國昌，竟然不咆哮？果然遇到中國就噤聲，看到立法院長韓國瑜就嘴軟彎腰。

林楚茵表示，比亞迪滲透立院開後門？中國電動車洗產地進台灣早就有跡可循，去年她在立院多次質詢行政院、國安局、經濟部，中國製電動車有資安漏洞，更可能透過「第三地進口」繞道入侵台灣！

「楚茵不是預言家，而是看穿國民黨真面目！」林楚茵說，罷免前裝乖，罷免後全面啟動，比亞迪接觸立法院韓國瑜與江啟臣幕僚，睜眼瞎話說只是「聚餐」，根本是在自欺欺人！

林楚茵質疑，中國車商透過遊說國民黨立委，想用國會多數強行施壓經濟部，用立法權凌駕行政權，為中國電動車洗產地嗎？

林楚茵也諷刺要「協尋黃國昌」，最愛連連看的黃國昌，竟然不咆哮？果然遇到中國就噤聲，看到韓國瑜就嘴軟彎腰。她直問，只敢咆哮要求行政院長卓榮泰交出關稅協定的黃國昌與國民黨立委，要不要出來解釋？幫中國車洗產地，對美關稅增加是藍白要出來負責嗎？只造謠不負責的藍白立委，關稅還在談偏要扯後腿，有這樣的在野黨，「台灣的敵人就在本能寺！」