美醫療專機墜毀4死　赴院接病患「降落竟出事」原因不明

▲醫療專機墜毀，導致機上4人全部罹難。（圖／翻攝納瓦霍警察局，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國亞利桑那州一架醫療專機墜毀，當時醫護人員正準備前往當地醫院接病患，未料降落時發生意外，機上4人全數罹難。聯邦航空總署（FAA）與國家運輸安全委員會（NTSB）已介入調查，事故原因仍待釐清。

《美聯社》等外媒報導，5日中午左右，這起空難發生在鳳凰城東北方約483公里的欽利機場（Chinle）附近，位於美國最大的印第安保留區「納瓦霍保留區」（Navajo Nation）之內。

失事飛機型號為比奇300（Beechcraft 300），隸屬新墨西哥州阿布奎基的CSI航空公司（CSI Aviation），專門提供醫療飛行服務，原定前往機場附近的欽利醫院（Chinle Hospital）接病患，墜毀後立刻陷入火海，全員不幸罹難。

警官葉茲（Emmett Yazzie）表示，「他們正試圖降落，但很不幸地出了差錯。」他僅提及死者是4名醫護人員，均非當地居民，拒絕透露更多細節，表示正在等待調查。

納瓦霍族主席布紐格倫（Buu Nygren）發文哀悼，「這些人奉獻生命拯救他人，他們的離世讓整個納瓦霍族深感痛心。」他讚揚死者「透過工作展現對我們社區的愛」，並代表納瓦霍族向家屬致上最深慰問。