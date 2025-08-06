澤倫斯基：美烏敲定無人機合作草案　北歐3國供5億軍援

▲烏克蘭在戰場上使用第一人稱視角攔截無人機。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）5日表示，烏方已敲定與美國就無人機合作計畫的草案，後續將就具體內容展開磋商。這項合作預估規模高達100億美元（約新台幣2995億元），澤倫斯基強調，若順利推動，將成為「最具份量的協議之一」。

澤倫斯基透過社群媒體發文指出，他已與美國總統川普通話，雙方針對烏美防務合作深入討論，重點即為無人機合作案。會談中兩人也就近期俄羅斯對基輔發動的空襲行動交換看法，澤倫斯基透露，川普對俄軍擴大攻擊的狀況「了解得非常清楚」，雙方並討論可能的制裁選項。他強調，「若非俄羅斯刻意延長戰事，戰爭早在數月前就應結束。」

《紐約郵報》此前報導，澤倫斯基在上月的專訪中曾提到，烏美雙方正就無人機合作模式進行協商。烏方希望以實戰中驗證過的無人機技術，作為與美國交換武器援助的基礎，他當時稱這是「雙贏」方案。

除了美烏雙邊合作，歐洲國家對烏軍援也有進展。澤倫斯基表示，瑞典、挪威與丹麥已承諾共同提供價值5億歐元（約新台幣173億元）的軍事支援，緊接著荷蘭成為首個北大西洋公約組織（NATO）國家宣布直接向美國採購軍備之後的跟進行動。

目前，北約、美國與烏克蘭間亦已啟動「烏克蘭優先需求清單」（Prioritised Ukraine Requirements List，PURL）合作機制。根據此機制，烏方將列出當前所需武器的優先排序，每批援助金額預估約為5億美元，由北約各會員國依據秘書長呂特（Mark Rutte）協調結果，決定由哪一國捐贈或負責採購所需武器，進一步強化對烏克蘭軍援的效率與應變能力。