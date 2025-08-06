　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全台甜點控注意！ミニ耘菓最新力作鐵盒蛋糕《初雪莓菓》《金映芒菓》閃耀上市

▲▼甜點,日式,法式,鐵盒,新款,ミニ耘菓,鐵盒蛋糕,草莓,芒果。（圖／ミニ耘菓提供）

▲以鐵盒美學與口感層次聞名的，日式職人精品甜點品牌「ミニ耘菓」再次推出全新品項！（圖／ミニ耘菓提供，下同）

消費中心／綜合報導

以鐵盒美學與口感層次聞名的，日式職人精品甜點品牌「ミニ耘菓」，今夏正式推出兩款全新常態販售品項 ——「初雪莓菓」與「金映芒菓」，以細膩日式工藝結合法式甜點靈魂，打造出一年四季都能品味的夢幻鐵盒蛋糕。

▲▼甜點,日式,法式,鐵盒,新款,ミニ耘菓,鐵盒蛋糕,草莓,芒果。（圖／ミニ耘菓提供）

▲▼甜點,日式,法式,鐵盒,新款,ミニ耘菓,鐵盒蛋糕,草莓,芒果。（圖／ミニ耘菓提供）

炎炎夏日不出門，也能輕鬆品嚐飯店等級的日法甜點，甜點控們不必再苦等限量開搶，這次，想吃的時候打開冰箱就能擁有一場完美的法式午茶！

▲▼甜點,日式,法式,鐵盒,新款,ミニ耘菓,鐵盒蛋糕,草莓,芒果。（圖／ミニ耘菓提供）

鐵盒設計再升級，讓甜點也值得被珍藏
耘菓鐵盒設計靈感取自「法式午後茶宴」，延續品牌一貫的收納級包裝哲學，選用溫潤奶茶色搭配柔霧印刷，蕾絲細節為日常留下溫柔觸感。盒內附上的蛋糕小卡，如同一封貼心邀請函，輕輕邀請你，參與一場獻給自己的靜謐午茶宴。

限量法式鐵盒包裝，讓整體送禮儀式感滿滿，從包裝到甜點，每一處都藏著職人級的堅持。

▲▼甜點,日式,法式,鐵盒,新款,ミニ耘菓,鐵盒蛋糕,草莓,芒果。（圖／ミニ耘菓提供）

源自法國星級餐廳的選擇，只為更純粹的果實風味
耘菓全新日法鐵盒蛋糕系列，嚴選法國 Adamance 果泥——這是眾多米其林星級餐廳與國際甜點主廚指定使用的精品果泥品牌。

不同於市售果醬或濃縮泥，Adamance 果泥採高效短時巴氏殺菌，完整保留果物本身的純淨色澤、真實香氣與天然酸甜平衡，使得每一口風味都近乎「現摘即嚐」，細膩而具靈魂。

這樣的選擇，不只是為了講究，更是耘菓將「甜點視為精品」的真實落實。

▲▼甜點,日式,法式,鐵盒,新款,ミニ耘菓,鐵盒蛋糕,草莓,芒果。（圖／ミニ耘菓提供）

日式細緻 × 法式滑順，各自溫柔、都讓人想收藏
以耘菓經典日式鐵盒蛋糕為靈感延伸，內層交織淡粉輕柔蛋糕體、莓果果泥與如雪般的鮮奶油，構築出冬日氣息的甜美層次。頂層撒上乾操覆盆莓碎與日本小玫瑰花瓣，像是揮灑在畫布上的自由筆觸。既是法式甜點的浪漫靈魂，也是日式工藝的手感溫度。每塊蛋糕皆為手工堆疊，留下獨一無二的層次與溫度，是值得細看與珍藏的可食藝術品。

▲▼甜點,日式,法式,鐵盒,新款,ミニ耘菓,鐵盒蛋糕,草莓,芒果。（圖／ミニ耘菓提供）

「金映芒菓」以耘菓經典鐵盒蛋糕為基底，揉合日式輕柔蛋糕與法式百香芒果慕斯，層層堆疊出夏日光景。內餡選用法國 Adamance 果泥、日本北海道鮮奶油與法國 AOP 奶油製成，頂層點綴日本金箔與小菊花瓣，質地清爽、香氣飽滿，彷彿將盛夏日光封存其中，為一款優雅、有記憶點的日法作品。

▲▼甜點,日式,法式,鐵盒,新款,ミニ耘菓,鐵盒蛋糕,草莓,芒果。（圖／ミニ耘菓提供）

冷凍保存 x 食用更方便，讓美好融入日常
耘菓首次將鐵盒蛋糕升級為「常態販售商品」，正式擺脫季節與節慶限定的侷限。新品採冷凍保存設計，只需在想吃的前四小時放入冷藏退冰，即可享受最剛好的柔滑口感。不論是療癒自己，還是傳遞心意，收藏級風味，隨時輕鬆品嚐。

療癒系日法鐵盒蛋糕兩款商品資訊：
▶ 初雪莓菓｜鐵盒蛋糕 4入/盒 優惠價 $680元
▶ 金映芒菓｜鐵盒蛋糕 4入/盒 優惠價 $680元
▶ 日法鐵盒蛋糕 專屬優惠 三入免運價 $2,040元

「初雪莓菓 鐵盒蛋糕」與「金映芒菓 鐵盒蛋糕」於 2024 年 7 月 17 日晚上八點正式上架，於ミニ耘菓官網與指定通路限量發售。

▶ 官網連結：https://www.miiniistudio.com

▲▼甜點,日式,法式,鐵盒,新款,ミニ耘菓,鐵盒蛋糕,草莓,芒果。（圖／ミニ耘菓提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 3 2009 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／和平東路嚴重車禍瞬間曝！27歲駕駛無照
普發1萬政院擬排富？　國民黨：只要符合「這些」原則就支持
快訊／巨石砸扁轎車！恐怖畫面曝光
普發1萬有望？　賴清德：政院將依立院三讀的特別條例提出預算
「澎安9號」首航就故障！　警鈴大響
新關稅來了？　白宮：川普明凌晨4點半宣布消息
3萬多戶住宅受損　賴清德：行政院重建條例將提高預算規模
一家5口墜谷搜救第8天！再尋獲T恤、娃娃
令人失望！柯文哲與鍾小平和解有2條件

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「GRANDE RIVIÈRE箱根」進駐DREAM PLAZA　亞尼克生乳捲2.6折優惠

必勝客提證據駁抄襲　達美樂回擊：相似產品顯然坐享其成

全台甜點控注意！ミニ耘菓最新力作鐵盒蛋糕《初雪莓菓》《金映芒菓》閃耀上市

家電泡水別慌！台灣夏普SHARP攜手災民共度風雨

三商炸雞下殺47折　加碼「無骨雞塊買1送1」

2025人氣IP吉伊卡哇，推薦必買實用100分每日好物！！

常見的生活小物，意外變成辦公室社交首選，這幾樣你都跟上了嗎？

遭控抄襲提告！必勝客再反擊：達美樂火山披薩非市場首創

《鳳狂之路》首支預告片發布！正式迎接「星宇航空鳳凰城航線」明年1/15盛大啟航

超商連續5天「買1送1」懶人包！雪糕、氣泡水、生活用品都有

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

【華江橋騎一半突打雷暴雨】機車道直接變滑水道！

【男人的默契】駕駛見停車場位置剩一個　用猜拳決定勝負！

【中橫大崩塌】梨山→大禹嶺整條路不見啦！連電桿也被吞掉QQ

一體成型再進化！LG WashTower第二代全AI洗乾衣機 節能省時更護衣

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【強生烙台語】親切「哩賀」問候！朝聖鼎泰豐驚呼：餃子殿堂

必勝客提證據駁抄襲　達美樂回擊：相似產品顯然坐享其成

全台甜點控注意！ミニ耘菓最新力作鐵盒蛋糕《初雪莓菓》《金映芒菓》閃耀上市

家電泡水別慌！台灣夏普SHARP攜手災民共度風雨

三商炸雞下殺47折　加碼「無骨雞塊買1送1」

2025人氣IP吉伊卡哇，推薦必買實用100分每日好物！！

常見的生活小物，意外變成辦公室社交首選，這幾樣你都跟上了嗎？

遭控抄襲提告！必勝客再反擊：達美樂火山披薩非市場首創

《鳳狂之路》首支預告片發布！正式迎接「星宇航空鳳凰城航線」明年1/15盛大啟航

超商連續5天「買1送1」懶人包！雪糕、氣泡水、生活用品都有

網友喊一生推！小七賣的貝果可環島20圈

快訊／苗栗「比車大」巨石從天而降砸扁自小客　男子救出已死亡

30戶難整合、財壓沉重　3招破解讓都更成真

家長注意！日本吸鼻器熱銷27萬台　「吸力過強」恐害嬰幼兒窒息

14歲遇帥哥搭訕「遭軟禁2個月」懷孕！　日正妹36歲當上阿嬤

河南高溫缺雨　25年來最嚴重旱情

彰基星巴克開出200萬發票　幸運兒花123元買飲料中大獎

北市和平東路轎車連環撞畫面曝！27歲駕駛無照　倒楣騎士重傷

台南市府攜手五大總工會　訪視六戶家庭發送慰助金

台航上半年EPS1.01元　下半年本業業績好轉外加陽明股利2.78億元

醉男機上失控嗆「拖出來性侵燒死」！　資深空姐崩潰停飛14個月

【好人一生平安】暴雨中見騎士打滑自摔！2熱心哥秒下車幫攙扶

消費熱門新聞

7-11限3天珍奶買2送2、甜點同步優惠

超商連續5天「買1送1」懶人包

遭控抄襲提告！必勝客再反擊：達美樂火山披薩非市場首創

超商周一咖啡優惠！7-11、萊爾富買1送1

三商炸雞下殺47折　加碼「無骨雞塊買1送1」

網友喊一生推！小七賣的貝果可環島20圈

全家推「三麗鷗、史迪奇」中元福箱

純喫茶聯手《膽大黨》超展開！貼紙撕開、直接抽周邊不是夢

達美樂提告必勝客！

常見的生活小物　意外變成辦公室社交首選

2025人氣IP吉伊卡哇

肯德基「333神券」限時4天回歸

必勝客黃金榴槤比薩睽違6年回歸

7-11寄杯咖啡買8送8　全聯保健品買1送1

更多熱門

相關新聞

7-11限3天珍奶買2送2、甜點同步優惠

7-11限3天珍奶買2送2、甜點同步優惠

7-ELEVEN 即將於每月7日推出「一起品茶趣」優惠，此波限時3天，祭出CITY PEARL珍珠奶茶、珍珠焙火烏龍等「買2送2」，同步有甜點優惠。另即日起至8月9日，在APP「OPENPOINT 行動隨時取」推出特選美式、拿鐵、琥珀小葉紅茶等「買8送8」。

花蓮農產征服美食界奧斯卡！蜜香紅茶獲三星殊榮、苦茶油與甜點也上榜英國美食大賞

花蓮農產征服美食界奧斯卡！蜜香紅茶獲三星殊榮、苦茶油與甜點也上榜英國美食大賞

台中人氣甜點進駐大江購物中心

台中人氣甜點進駐大江購物中心

營養師教你聰明吃生甜甜圈不爆卡

營養師教你聰明吃生甜甜圈不爆卡

陳志強怪病手持菜刀嚇壞人草莓「看到電梯就想尿」失禁

陳志強怪病手持菜刀嚇壞人草莓「看到電梯就想尿」失禁

關鍵字：

甜點日式法式鐵盒新款ミニ耘菓鐵盒蛋糕草莓芒果

讀者迴響

熱門新聞

青鳥女神淪小三！　與人夫爽20多次「無縫懷孕」

快訊／韓女團成員陳屍家中身亡！才上過朴寶劍節目

沈玉琳轉血液腫瘤科查真正病因　

嘉義妻殺夫！「2因素常口角」2人都是外送員　婚後育有3幼兒

停車加油統一發票中大獎！　獎落4縣市

一早醒來看不到八大、TVBS歡樂台！TBC公告4頻道停播

男生勃起超過7公分　醫：已「超標」女生需求

住家塞爆！失智母「8個月噴40萬」長照險卻賠不了

即／母女遭詐千萬輕生　警冷言嘲諷獲不起訴

LINE「18款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、蘇蘇柴

台積電洩密工程師「約在星巴克」被活逮！網友喊扯

69元超貧瘠便當　苦主一看「瘦瘦排骨」傻眼

國泰航空大出包！班機行李全遺失　旅客氣炸

沈玉琳「在家病發經過曝」

誰偷走台積電機密？內鬼拍千張照流日本

更多

最夯影音

更多

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

【華江橋騎一半突打雷暴雨】機車道直接變滑水道！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面