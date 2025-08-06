全台甜點控注意！ミニ耘菓最新力作鐵盒蛋糕《初雪莓菓》《金映芒菓》閃耀上市

▲以鐵盒美學與口感層次聞名的，日式職人精品甜點品牌「ミニ耘菓」再次推出全新品項！（圖／ミニ耘菓提供，下同）

消費中心／綜合報導

以鐵盒美學與口感層次聞名的，日式職人精品甜點品牌「ミニ耘菓」，今夏正式推出兩款全新常態販售品項 ——「初雪莓菓」與「金映芒菓」，以細膩日式工藝結合法式甜點靈魂，打造出一年四季都能品味的夢幻鐵盒蛋糕。





炎炎夏日不出門，也能輕鬆品嚐飯店等級的日法甜點，甜點控們不必再苦等限量開搶，這次，想吃的時候打開冰箱就能擁有一場完美的法式午茶！

鐵盒設計再升級，讓甜點也值得被珍藏

耘菓鐵盒設計靈感取自「法式午後茶宴」，延續品牌一貫的收納級包裝哲學，選用溫潤奶茶色搭配柔霧印刷，蕾絲細節為日常留下溫柔觸感。盒內附上的蛋糕小卡，如同一封貼心邀請函，輕輕邀請你，參與一場獻給自己的靜謐午茶宴。

限量法式鐵盒包裝，讓整體送禮儀式感滿滿，從包裝到甜點，每一處都藏著職人級的堅持。





源自法國星級餐廳的選擇，只為更純粹的果實風味

耘菓全新日法鐵盒蛋糕系列，嚴選法國 Adamance 果泥——這是眾多米其林星級餐廳與國際甜點主廚指定使用的精品果泥品牌。

不同於市售果醬或濃縮泥，Adamance 果泥採高效短時巴氏殺菌，完整保留果物本身的純淨色澤、真實香氣與天然酸甜平衡，使得每一口風味都近乎「現摘即嚐」，細膩而具靈魂。

這樣的選擇，不只是為了講究，更是耘菓將「甜點視為精品」的真實落實。

日式細緻 × 法式滑順，各自溫柔、都讓人想收藏

以耘菓經典日式鐵盒蛋糕為靈感延伸，內層交織淡粉輕柔蛋糕體、莓果果泥與如雪般的鮮奶油，構築出冬日氣息的甜美層次。頂層撒上乾操覆盆莓碎與日本小玫瑰花瓣，像是揮灑在畫布上的自由筆觸。既是法式甜點的浪漫靈魂，也是日式工藝的手感溫度。每塊蛋糕皆為手工堆疊，留下獨一無二的層次與溫度，是值得細看與珍藏的可食藝術品。





「金映芒菓」以耘菓經典鐵盒蛋糕為基底，揉合日式輕柔蛋糕與法式百香芒果慕斯，層層堆疊出夏日光景。內餡選用法國 Adamance 果泥、日本北海道鮮奶油與法國 AOP 奶油製成，頂層點綴日本金箔與小菊花瓣，質地清爽、香氣飽滿，彷彿將盛夏日光封存其中，為一款優雅、有記憶點的日法作品。

冷凍保存 x 食用更方便，讓美好融入日常

耘菓首次將鐵盒蛋糕升級為「常態販售商品」，正式擺脫季節與節慶限定的侷限。新品採冷凍保存設計，只需在想吃的前四小時放入冷藏退冰，即可享受最剛好的柔滑口感。不論是療癒自己，還是傳遞心意，收藏級風味，隨時輕鬆品嚐。

療癒系日法鐵盒蛋糕兩款商品資訊：

▶ 初雪莓菓｜鐵盒蛋糕 4入/盒 優惠價 $680元

▶ 金映芒菓｜鐵盒蛋糕 4入/盒 優惠價 $680元

▶ 日法鐵盒蛋糕 專屬優惠 三入免運價 $2,040元

「初雪莓菓 鐵盒蛋糕」與「金映芒菓 鐵盒蛋糕」於 2024 年 7 月 17 日晚上八點正式上架，於ミニ耘菓官網與指定通路限量發售。

▶ 官網連結：https://www.miiniistudio.com