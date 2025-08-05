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台積電入股英特爾？ 醫支持「台灣吞下20％關稅」：國人會理解的

▲▼台積電,TSMC。（圖／達志影像／美聯社）

▲外傳美方開出條件，要求台積電入股英特爾49％，來換取低於20％的稅率。。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

美國近日公布20％對台「暫時性」關稅，目前台美仍在持續協商中。不過，今天（5日）有消息傳出，川普開出2個條件，一是台積電入股英特爾49％，二是要台積電再投資4千億美元。對此，醫師姜冠宇疾呼，台積電是台灣的「矽盾」，與其讓步換取15%的稅率，不如吞下20％關稅，他相信國人會諒解。

姜冠宇在臉書發文表示，若英爾特51％台積電49％合資變成「美積電」，台灣的「矽盾」可能會瓦解，「講給我的線上英文老師聽，他都直覺說這要求是“bad deal”。」

姜冠宇指出，瑞士吞下39％高關稅，也是因為大藥廠諾華、羅氏最初不讓步，因為那算是瑞士的「本命」產業，為了維護國家產業利益，想必是「很難全讓」，畢竟大流行病公約都間接逼不成的歐洲大藥谷，關稅談判當然也很難。

為此，姜冠宇向政府喊話，「所以我們的矽盾，是絕對不能讓的，現在與未來都不行，20％就吃下去吧，沒15%也沒關係，真的很好了，國人都能理解的。」

許多網友看完紛紛表示支持，「寧願20%，不願出賣護國神山！」、「讓出去台灣就完了」、「我也覺得，用台灣人的身分來看 20%已經很好了」，但也有人認為「瑞士都讓光了，藥廠遲早也會讓」、「關稅比他人高，商品比他人貴，消費吞得下去嗎？工廠停工，工人失業，這不是什麼吞不吞的問題」。

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