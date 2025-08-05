關稅海嘯襲！　許淑華：加速普發1萬照顧弱勢族群

▲美宣布對台暫時性關稅20%，南投縣長許淑華等中台灣8縣市首長線上商討對策。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

美國8月1日宣布對台課徵暫時性的20%對等關稅，南投縣長許淑華直言，該縣受影響最大的是農業與中小型產業，除呼籲中央在談判中維護農業利益，並加速提出產業補助對策，以免民生與就業雙重受創，也認為應加速普發1萬現金、照顧弱勢族群。

中台灣治理平台3日下午舉行線上視訊會議，許淑華透過網路與台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、苗栗縣長鍾東錦、新竹縣副縣長陳見賢、新竹市代理市長邱臣遠等其他7縣市首長共同商討應對方案。

許淑華指出，南投是農業大縣，農產品出口美國比例高，包括茶葉、稻米、蜂蜜、蘭花及香菇等；以稻米為例，台灣每年進口美國6萬噸稻米、零關稅配額，超過數量則須徵每公斤45元關稅，她呼籲中央務必維持現行制度，確保稻作產業穩定，維護糧食自主供應安全，而黃豆、小麥、玉米等其他長期也以低關稅進口的穀物，則建議應採總量管制，小部分供國內食用，其餘多元加工成飼料、酒、醋、醬等再出口，並避免增加其他農產品出口美國的關稅，同時限制美國農產品進口數量，避免衝擊糧價。

不過許淑華也憂心美國牛、豬甚至雞肉，在關稅爭議下可能進一步開放，「若美牛不再限牛齡及內臟進口，標示又不清楚，對國內產業衝擊巨大。」她主張國產牛肉應標明產地並推動履歷制度，進口美國牛肉須明確標示來源，並逐批進行農藥殘留與衛生檢驗，不合格應退運、防堵問題於境外，讓消費者安心選擇。

另經濟部評估工具機、模具、塑膠品、電子材料等製造業也受關稅衝擊波及，在南投共1173家業者中，上述產業3就佔27%的315家；許淑華指出，中小型企業多年受景氣拖累，為照顧員工苦撐至今，「關稅調漲衝擊立竿見影，中央若只有貸款展延，實質幫助有限，應盡快推出補助，否則失業率恐升，社會問題將擴大。」

許淑華強調，關稅談判尚未定案，台灣恐面臨超過4千億美元代價，但農業與中小企業不該是主要承擔者，軍購等條件都應列入談判籌碼，也呼籲總統賴清德應讓國會朝野知情，「若有保密條款，可比照美國國會採秘密聽證會模式」，才能團結面對挑戰；而關稅海嘯勢將推高物價、民生壓力同步升溫，中央雖已同意普發1萬元現金，但仍應加快發放速度，避免弱勢族群首當其衝。