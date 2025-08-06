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若美中未達成協議　川普：年底將不會跟習近平會面

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普表示，若沒有跟中國達成協議，將不會跟習近平會面。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

在美中貿易談判進展備受關注之際，美國總統川普表示，若雙方最終簽署協議，他可能會在年底前與中國國家主席習近平會晤；但若無成果，他將不考慮會面。川普強調，目前協商已接近成功，而雙方也維持良好關係。此番言論引發外界對於「川習會」是否成行的進一步關注。

根據《中央社》報導，川普接受美國財經媒體CNBC節目「Squawk Box」的電話專訪時表示，習近平方面已有意願與他見面，而他本人也不排除年底前會晤的可能性，但前提是雙方必須先談妥協議。他明言：「若未達成協議，就沒有必要見面。」

川普補充說明，若雙方未能達成具體共識，「那還見面做什麼？」但他也表達樂觀態度，強調美中目前已非常接近達成共識，並稱兩國目前互動順利，「我們與中國關係不錯」。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普表示，若沒有跟中國達成協議，將不會跟習近平會面。（圖／路透）

根據路透社報導，美國財政部長貝森特上週表示，現階段兩國已具備達成協議的條件。此前，雙方代表已於7月底在瑞典展開第三輪貿易談判，意圖化解持續升溫的經濟摩擦，並希望延長5月中旬簽訂的關稅暫停協議。

美中曾於5月在日內瓦會談中達成90天的暫時休兵協議，雙方同意降低高額關稅措施，該協議預計將在8月12日到期。雙方在5月與6月已初步達成數項共識，包括暫緩互相加徵關稅與改善中國稀土出口問題，如今距離休戰期限將屆，雙邊亟需敲定一份更長遠的貿易安排。

 
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