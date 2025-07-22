A片女剪接師入住「青創社宅」　分享工作日常被趕走還遭法辦

▲A片女剪接師在社宅住戶群組分享自己工作紀錄，被依散布猥褻物等罪嫌移送。（示意圖／翻攝pixabay）

記者劉昌松／台北報導

從事A片剪接工作的杜姓女子去年以青年創新身分，申請入住台北市社會住宅，因特殊職業引起其他女性青創戶好奇，杜女在LINE群組分享個人IG和FC2影音網址，讓大家了解自己的工作紀錄，結果被發現疑似在社宅內拍攝不雅片，杜女失去社宅資格還被移送法辦，台北地檢署22日以影像並無過度裸露，罪嫌不足等理由，處分不起訴。

台北市都發局為創造新的社區生活型態及消弭都市居住疏離感，2024年推出青年創新回饋計畫，在萬華區的社會住宅申請資格中，保留青創名額，提案徵選合格者入住社宅後，必須團隊合作，共同處理社區事務，杜姓女子是以「日文手作」的回饋方案獲選，並與另外3女1男組成工作小組。

這個工作小組的女性成員3月間聚會時，得知杜女的職業是A片剪接師，都感覺不可思議，十分好奇杜女平常工作情形，杜女因此把自己製作的FC2影音，還有個人IG「不小心誤入AV界的苦命修片師」丟到群組上，沒參加聚會的男性成員詢問：「傳錯吧？」杜女回：「沒有」，「他們想知道我的工作是什麼」。

台北市議員洪婉臻曾為此質詢市長蔣萬安，質疑該工作者(指杜女)在社宅住戶群組內傳了非常多的不雅影片連結，並把A片截圖比對，表示拍攝場所就是社宅內部。結果杜女因違反入住規範及管理辦法，被趕出社會住宅，還因涉嫌製造、散布猥褻物品等罪被移送。

但檢察官調查發現，杜女分享的FC2影音平台，會主動提醒登入者是否年滿18歲，而IG本身就有審核機制，禁止使用者刊登不雅影音，杜女分享的內容雖然有女性穿丁字褲秀臀等清涼內容，也未達猥褻程度，相關事證不足證明杜女觸犯製造、散布猥褻物品罪嫌，因此處分不起訴。