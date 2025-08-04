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彰師大輔諮系4教授涉性騷！1人性侵學生停聘　張景然罰3萬退休

▲▼國立彰化師範大學。（圖／翻攝Google地圖）

▲國立彰化師範大學。（圖／翻攝Google地圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

國立彰化師範大學輔導與諮商學系近期接連爆出多起性侵、性騷擾事件，涉及4位教授，包括已退休的前副校長張景然、黃姓教授，以及兩位王姓教授。事件曝光後引發校內外廣泛關注與譁然，校方陸續發布聲明，說明處理進度與相關懲處措施。

事件最早由張景然案爆發。張景然曾任副校長、系主任與性平委員，遭女校友指控透過網路邀約看A片，並以不當語言進行性騷擾。由於被害人已畢業多年，校方依《性騷擾防治法》進行調查，將調查結果送交彰化縣政府審議，認定性騷行為屬實，裁罰張景然3萬元。張景然申請退休，校方認定其行為尚未達到解聘或停聘標準，因此依規定核定退休，教育部已於7月底核准此案。

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黃姓教授則涉及性侵在校學生。校方表示，經性別平等教育委員會調查確認性侵行為屬實，依《教師法》規定予以解聘，並終身不得聘任為教師。校方已於7月2日將相關資料報請教育部核准，在核准前已先行停聘黃姓教授。

除上述兩案，還有兩位王姓教授被指控涉入性平事件。校方說明，其中一人原任學務長及性平委員，於8月1日接受校園性平會調查後已卸下相關職務；另一人亦於8月4日接受調查。兩人目前均進入調查程序，近期將召開教評會討論是否暫時停聘並接受進一步調查，後續將依《性平法》及《教師法》規定辦理。

這連串性平案件曝光後，校內外反響強烈。多名學生與校友於匿名平台投訴，指控系上部分教授利用師生關係進行心理操控、言語或肢體騷擾。部分學生甚至自發成立網路平台，數日間即收到數百封指控信件，輔導與諮商系一時成為輿論焦點。

校方強調，調查過程中若學生有心理諮商需求，可由性平會協助轉介至心理輔導中心進行個別或班級諮商。校方也承諾將持續加強性別事件防治教育及宣導，以維護校園安全。

國立彰化師範大學聲明稿如下：

有關本校輔導與諮商學系近來發生多起疑似校園性別事件，本校深感遺憾，有鑑於性別事件對被害人影響甚鉅，本校均悉依照適用法規及保密原則積極審慎處理。謹向本校教職員工生，畢業校友及所有關心本校之人士說明本校目前處理過程、結果及進程：

一、張教授乙案：本校將依本案訴願結果與相關法規，並參考各界對於本案懲處結果之反映建議與指教再行審酌。

說明：本案被害人係為畢業多年的學生（社會人士） 依照事發當時雙方當事 人所屬身份，適用法規為性騷擾防治法。 本件申訴案由本校人事室收件後 委託性平會外聘3人調查小組本著客觀、公正、中立、專業原則進行調查，並依性騷擾防治法施行細則第2條及教育部112年函示教師涉性別事件是否情節重大之判斷標準，就個案審酌事件發生之背景、環境，當事人之關係、言詞、行為、認知，審酌一切情狀提出懲處建議，經性平會審議通過後，送交人事室據以召開三級教評會（所教評會、院教評會、校教評會）決議本案懲處。

另就張師申請退休案部分，按本案情節參酌調查報告處置建議審酌相關事證情狀，認未達改變身分需核予解聘、停聘處分之程度，決議依本校教師聘約予以該教師相關處分，並依據公立學校教職員退休資遣撫卹條例施行細則第46條第1項規定報送其退休案經教育部於114年7月23日核定於 114 年8月1日退休生效。

另因性騷擾防治法的縣(市)主管機關係為彰化縣政府，本校依性騷擾防治法第15條之規定，將調查結果送交縣府審議，縣府審議通過後，再由縣府將處理結果告知雙方當事人，彰化縣政府最終係依性騷擾防治法第27條裁罰該師3萬元（視情節輕重，裁罰額度為1-10萬元，縣府致本校之公文誤植為1萬元，特此說明）。

各界對於本案懲處結果之反映、建議與指教，本校均已敬悉，茲因本案之主管機關係為衛生福利部，本案被害人業已針對本案懲處結果向衛生福利部提出訴願，本校將依本案訴願結果與相關法規，並參考各界對於本案懲處 結果之反映 建議與指教再行審酌謹此說明。

二、黃教授乙案：本校業已解聘黃教授，且終身不得聘任為教師，另於報教育部至核准及學校解聘前黃教授應予停聘。

說明：本案被害人係為本校學生，依照事發當時雙方當事人所屬身份，適用 法規為性別平等教育法。黃教授之行為業經本校性別平等教育委員會調查確認有性侵害行為屬實，已構成性別平等教育法第3條第3款第1目性侵害行為，爰依教師法第14條第1項第4款之規定，應予解聘，且終身不得聘任為教師，本校業於114年7月2日函報教育部，依據教師法第22條第1項規定，本案於報教育部至核准及學校解聘前，黃教授應予停聘。

三、王教授乙案：王教授業已自114年8月1日卸任本校學務長及本校性平會當 然委員一職，本校將依性平法辦理後續調查處理。

說明：本校於獲悉本案情事之後，業已進行校安通報，王教授業已自114 年8月1日卸任本校學務長及本校性平會當然委員一職，本校業於114年8月4日召開性平會「校園性別事件處理小組」會議決議以檢舉案進入調查程序，近期將召開教評會討論是否暫時予以停聘接受調查，並依據性平法及教 師法相關規定辦理後續相關事宜。

四、另名王教授乙案：本校將依性平法辦理後續調查處理。

說明：本校業於114年8月4日召開性平會，校園性別事件處理小組」會議決議以檢舉案進入調查程序，近期將召開教評會討論是否暫時予以停聘接受 調查 並依據性平法及教師法相關規定辦理後續相關事宜。

五、另就本校系友及校友自主發起之Standbyme匿名平台部份，因非屬本校所設之平台及網站，為有效進行後續程序，爰請有意提出申請調查或協助調 查之被害人與本校聯繫 本校將依適用法規進行調查處理，原則如下：

（一）本校已接獲之檢舉及通報案件本校將依法主動啟動調查。
（二）籲請事件相關當事人主動與本校性平會聯繫： 1. 請立即向本校24小時通報窗口校安中心進行通報：聯絡電話： 04-7232105分機1953或直撥0933415409 2. 本校性平會信箱，：gender@gm.ncue.edu.tw， 聯絡電話，：04-7232105 分機1040 1093。
（三）學生於調查過程如有心理諮商的需求， 性平會將協助轉介學生心理諮 商與輔導中心安排個別諮商，。網路平台引發許多學生的不適或不安 本校將由導師先關懷輔導學生， 如果有需要歡迎學生預約個別諮商 視情況安排班級輔導：

1. 進德校區（綜合中心2樓）聯絡電話：04-7232105分機1402~1416
2. 寶山校區（教學二館4樓） 聯絡電話：04-7232105分機7881~7890
3. 衛生福利部：1925（安心專線）

六、本校未來將持續加強性別事件防治教育及宣導以維護學習環境的安全。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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