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女畢業生下跪陳情「被性騷」…過18天無回音！高空大最新聲明曝

▲王姓女畢業生向副市長李懷仁下跪陳情 。（圖／民眾提供）

▲王姓女畢業生向副市長李懷仁下跪陳情 。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市空中大學一名女畢業生於7月13日的畢業典禮上下跪向副市長李懷仁陳情，指控黃姓副教授曾對她有性騷擾及言語霸凌行為。該名畢業生為單親媽媽，表示曾被黃師在課堂上公開家庭狀況，並以玩笑方式要同學幫她介紹老公，甚至詢問她是否穿過比基尼，使她與孩子在校園內感受壓力。

據王姓女畢業生指控，該名教授已經有長達兩年時間，幾乎每堂課都會在介紹她上台時，公開提及她是單親媽媽，並要求同學幫她介紹對象。王同學表示，她曾試圖拒絕，但礙於學分壓力，只能被迫配合。她甚至提到，連她未成年的孩子都曾疑惑「老師是在笑我們沒爸爸嗎？」，這對孩子們的身心造成了嚴重傷害，還因此在校內被同學指指點點，身心承受巨大壓力，甚至因此就醫身心科。

更令人不安的是，王同學陳述在面授課程上，教授竟在課堂中突然點名她，並追問她是否穿過比基尼，讓她感到極度不舒服與變態。甚至有一次在男同學面前，再次追問王同學小孩的父親是誰，即使王同學明確表示這是私事，教授仍持續八卦詢問，讓她感到「很不舒服、很噁心、很丟臉」。

對於王女控訴，黃師則全盤否認。校方指出，該案於去年12月27日接獲通報，並依性平法規定召開性平會議，今年1月21日成立專案小組進行調查，自3月18日至4月16日共召開四次會議。女畢業生在畢業典禮上再次提出陳情，截至目前已過18天，相關結果仍未公布，引發部分師生與外界關注。

對此，高雄市空中大學發布聲明：

針對媒體報導所述高雄空大處理近日校園性平事件「傾向全案不成立」、「…向校方申訴皆消極處理，…有包庇之嫌」一節，與事實不符，特為澄清。本校已於114年7月18日召開性別平等教育委員會議（以下簡稱性平會），依據調查小組之調查報告做成決議，並將書面寄達受害學生，經多次溝通聯繫，盼能對外界說明，尚未獲該生同意。本案處理程序並無延宕，今特為澄清媒體報導，相關說明如下：

1. 本案自受害學生於校內提出口頭陳情當日即依規定完成校安通報，並依《性別平等教育法》（以下簡稱性平法）及《校園性別事件防治準則》啟動調查程序。惟調查期間因個人事由請假，加上事件牽涉層面較廣，為確保調查公正、詳實，調查小組共召開4次調查會議，充分聽取雙方意見，並保障當事人權益。該調查小組依《性平法》規定組成，調查委員皆為外聘，且具法律、性別與諮商等校園性別事件調查專業素養。

2. 本校目前已做出相關處分，自114年7月18日起解除該師所兼任之秘書處長及圖書館長行政職務。

3. 另針對該師所涉「違反為人師表」等其他行為不當部分，除高雄市政府政風處已同步啟動行政調查外，本校亦另案交由教師評審委員會依規定處理。倘調查結果屬實，將依法從嚴懲處，絕不寬貸。

4. 依《性平法》規定，基於尊重受害學生意願，保護隱私與保密原則，相關內容不得對外公開；又依《性平法》第27條規定，未徵得被害人同意，本校無法將事件之有無、樣態及處理方式予以對外公布，尚祈社會大眾理解。
本校重申，對於任何性別歧視、不當對待及性騷擾行為，秉持「零容忍」原則，全案皆依法保密處理，並尊重被害人意願與恪守隱私保護原則，處理過程並無延宕。

本校仍持續依據《性平法》與相關法規推動校園性別友善環境。同時，亦將強化師生性別平權意識，落實性別敏感度培力教育，持續建構安全、尊重與多元包容的學習場域。

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