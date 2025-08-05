彰師大4教授涉性騷「1人性侵學生」　名嘴轟：怎都是師大？

▲彰師大前副校長張景然涉性騷女學生，遭裁罰3萬元，其擅長領域為團體諮商。（圖／翻攝彰師大）

記者陳致平／台北報導

國立彰化師範大學輔導與諮商學系近期接連爆出多起性平醜聞，包含性侵與性騷擾案件，至今累計四名教授遭指控涉案，分別為前副校長張景然、一名黃姓教授與兩位王姓教授。事件曝光後引發社會關注，對此，媒體人吳靜怡痛批，當掌握權力的老師「變成抽血與性騷擾的野獸」，教育界應檢討師徒文化與制度封閉所造成的結構性問題。

吳靜怡在臉書PO長文指出，彰師大輔諮系本應是心理輔導人才的搖籃，如今卻被形容為「狼窟」，令人痛心。其中，前副校長張景然遭控邀約畢業學生線上觀看色情影片，並以露骨語言問「有沒有感覺？有高潮嗎？」儘管校方調查屬實，縣府也裁罰3萬元，但張景然仍獲准退休，引發外界質疑懲處過輕。

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接著，吳靜怡提及更嚴重的案例，黃姓教授涉嫌性侵該校學生，經彰師大性平會調查屬實，校方已依《教師法》提報教育部核准解聘，並終身不得聘任教師。

此外，在張、黃兩案曝光後，又有多位學生與校友出面指控兩名王姓教授。其中一人曾任學務長與性平委員，卻遭多名學生投訴有不當凝視、讓人極度不適，顯示其問題可能已存在多年，目前相關指控均已進入調查階段。

▼ 政治評論員吳靜怡GRACE。（圖／《豈有此呂》）





「為什麼都是師大體系？這應該非巧合。」吳靜怡質疑，若將焦點拉遠，還可見到「台師大女足強制抽血案」與彰師一案在時間上接連爆發。兩者雖表面不同，實則反映出師生間高度權力不對等、封閉體制與倫理失控的結構性問題。

吳靜怡認為，師大體系歷史悠久，其強調的師生從屬與內部和諧，在轉型為綜合大學的過程中，卻未建立足夠的外部監督機制、倫理培訓與申訴保護制度，導致「師徒制」被濫用，最終造成「當老師變成不顧倫理的野獸，學生的權益就蕩然無存。」