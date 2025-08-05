快訊／日本高溫「飆41.8°C」創歷史新高！　氣象廳示警

▲日本關東甲信地區正經歷前所未有的高溫。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本氣象廳指出，群馬縣伊勢崎市在當地時間5日下午2時26分（台灣時間下午1時26分），測得41.8°C的極端高溫，不僅打破該地歷來紀錄，也刷新日本氣象觀測史上的最高溫數據之一。同一時間，群馬縣桐生市也飆到41.2°C，群馬與埼玉多地都突破41°C大關，堪稱罕見酷暑。

目前關東甲信地區正經歷前所未有的高溫，氣象廳呼籲民眾嚴加警戒熱中症風險，務必落實補水、避免外出、適當使用冷氣等防暑措施。

日本氣象廳表示，受到高氣壓籠罩，東日本到西日本的太平洋一側以晴朗天氣為主，導致各地出現極端高溫、呈現危險等級的酷暑。

群馬縣桐生市、埼玉縣鳩山町、前橋市、群馬縣伊勢崎市、群馬縣高崎市與東京都青梅市的高溫已達致命等級，恐影響健康甚至危及生命。

此外，今年已是第6天在日本國內出現氣溫突破40°C的情況。

氣象廳表示，由於熱中症（中暑）風險極高，從東北到沖繩共有44個都府縣，發布了本季最多的一次「熱中症警戒警報」。

警報涵蓋地區包括：青森縣、岩手縣、宮城縣、山形縣、福島縣、茨城縣、栃木縣、群馬縣、埼玉縣、東京都、千葉縣、神奈川縣、長野縣、山梨縣、新潟縣、東海4縣、北陸3縣、近畿6縣、中國地區5縣、四國的德島縣、香川縣、愛媛縣，以及九州7縣，最後還包括沖繩縣的八重山地區。

氣象廳呼籲，這些地區的居民需特別警戒熱中症風險，務必做好防暑對策，例如待在陰涼處、多補充水分、避免外出與劇烈運動。