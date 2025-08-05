高雄警「安全島拔香菇」奇景PO網　基層炸鍋：這也歸我們管？

▲高雄鳳山分隔島因連日降雨長出香菇，引起民眾圍觀影響行車，警方動手拔除。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄連日大雨，高雄市鳳山區鳳南路一處安全島，竟然長出大香菇，離奇畫面在網路瘋傳，不少民眾特地前往圍觀。不過警方「全副武裝」到場拔除，畫面被拍下上傳網路，引發基層員警炸鍋。

被拍到拔除的警察是屬於鳳山分局，鳳山分局強調，從4日晚間8點起陸續接獲通報，指稱鳳南路分隔島因連日潮濕，竟在草皮上冒出香菇，引發民眾圍觀、拍照、打卡。警方先派員到場巡邏、勸導用路人勿影響交通，但至凌晨仍有大量人潮聚集，為維持交通秩序，遂主動將香菇拔除，這些舉動是考量人潮聚集恐影響車流與行人安全，因此當場拔除，並疏導現場人群。

員警拔香菇的畫面被民眾拍下，放到網路流傳，一大早警界基層就強烈反彈，有員警不滿表示：「如果拔香菇是警察的責任，那養工處可以廢除了」、「香菇又沒違規，拔它幹嘛」、「我們是拔草大隊嗎」、「是不是吃飽太閒」、「下次垃圾車會不會也要叫警察開？」，也有人質疑「環保局、工務局、農業局到哪裡了？這明明是他們的業務」。

▲高雄暴雨長出「綠褶菇」分隔島上一堆，市府警告：有毒別吃。（圖／民眾提供）

▲高雄暴雨長出「綠褶菇」分隔島上一堆！專家警告：有毒別吃。（圖／民眾提供）

也有警員無奈說，「這跟警察有什麼關係？莫名其妙，警察拔香菇ㄝ，好好笑」、「有沒有護菇團體來聲援？它們也是植物」。

知名警眷谷百合也批評，「摸蛤仔兼洗褲的完整概念。交管是警察的責任，移除安全島上的植物是工務局的職責，高雄市府不能因為警察機動性強就叫他們交管順便拔香菇。」

她更質疑，「若發生意外，拔香菇的撫卹怎麼算？讓帶槍的警察去拔香菇，是警察局長的恥辱，更是無能的表徵！闖醫院的黑衣人不抓，只抓沒有腳的香菇。今晚是否又能看到警局長急奔現場檢查香菇的畫面呢？」

對此高雄市警察局回應：有另外聯繫市政府工務局，針對雨後冒出之香菇可能造成用路人圍觀處而影響交通安全者，加強路段巡查並即時排除，以確保所有用路人車往來之安全。

輔英保健營養系教授李政達呼籲，該蕈菇為綠褶菇，屬於腸胃毒素型，攝食後可以產生急性腸胃炎，半小時至二小時內會有噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛等症狀；嚴重時可致脫水性休克及昏迷的現象，民眾千萬不要亂摘來吃。

