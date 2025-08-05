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18年前無名屍竟是學霸！新北警助尋回家路　胞妹許願獲「立杯」

▲▼新北警尋人高手助隋女找到失蹤18年的學霸哥哥，善願愛心協會免費負責隋男殯葬費用 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北警尋人高手助隋女找到失蹤18年的學霸哥哥 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市政府警察局為提升尋人能力，培訓「尋人高手」種子教官，學員在培訓期間發揮所學，成功比對出一具沉寂18年的無名屍，揭開一段令人感傷的往事。死者曾是精通八國語言的美國名校學霸，卻因家逢巨變走不出憂鬱，最後選擇離家。妹妹在尋獲哥哥後，因無力負擔喪葬費用，向土地公許願後竟獲神蹟回應，並得到善心團體的援助，得以讓哥哥安息。

▲▼新北警尋人高手助隋女找到失蹤18年的學霸哥哥，善願愛心協會免費負責隋男殯葬費用 。（圖／記者陳以昇翻攝）

2007年3月18日，一具身分不明的浮屍在三重區淡水河面上被發現。當時檢警採集檢體後，因無人認領，便將他土葬在鶯歌公墓區，成為一樁無名屍懸案。新北市警局為提升失蹤人口查尋效能，開辦「尋人高手」種子教官培訓，50名學員在培訓期間主動比對歷年失蹤人口資料，成功比對出這具沉寂18年的無名屍，並聯繫上當年報案協尋的隋姓女子。經DNA比對，證實無名屍就是18年前離家失蹤的哥哥隋男。

隋女得知尋獲哥哥的消息後，心中長達18年的大石終於落下，對警方的努力表達深切感謝。她憶起哥哥生前是個學霸，畢業美國加州大學，精通8國語言，並擁有專業證照。哥哥曾受邀擔任外交部隨行翻譯，但因個性木訥、不擅交際，最後在租處開設工作室，翻譯各國人文書籍。後來隋男因家逢巨變，受到嚴重打擊，始終走不出憂鬱的陰霾，最終離家後失蹤。

在尋獲哥哥後，隋女卻因經濟困窘，無力負擔喪葬費用。她心痛地到租屋處附近的土地公廟祈求，希望神明能幫忙度過難關。擲筊時，竟出現「立杯」的神蹟，廟方人員解釋這代表土地公顯靈，所求會如願。不可思議的是，隔天隋女便接到警方來電，了解其家庭困境後，轉介「善願愛心協會」提供全套免費殮葬協助。

新北市警局自110年起已培訓50名「尋人種子教官」，期間共查明15件無名屍身分，成功為失蹤者點燃返家燈火。近五年來，新北市尋獲失蹤人口達2萬0,473件，成效卓著，佔全國尋獲數約五分之一，展現警察為民服務的正面形象。

▼善願愛心協會免費負責隋男殯葬費用 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北警尋人高手助隋女找到失蹤18年的學霸哥哥，善願愛心協會免費負責隋男殯葬費用 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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