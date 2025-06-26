陸最強學霸班！全班45人有43人高考逾600分　班導查成績笑到嘴角歪

▲湖北襄陽五中高考成績優異，有3人成績被屏蔽，讓班導師十分欣慰。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸高考（高中升大專院校考試）結束後，近日陸續放榜，湖北襄陽五中27班班導師黃盛昨（25）一早便到學校查成績，起初，他還滿懷忐忑地打開電腦，沒想到，第一個查到的同學，成績就已經是不對外公開的「屏蔽成績」，就這麼一個接著一個查，全班45名學生竟有43人成績都在600分（滿分750分）以上，讓他笑到嘴角都歪了。

《極目新聞》報導，「查第一個學生就被屏蔽時，我手都在抖！」談到班上被高分屏蔽的考生，黃盛的嘴角都「壓不住了」。黃盛表示，三名成績被屏蔽的同學性格迥然不同，「張天宇性格要強，李銘塵十分獨立自主，而陳曦則性格外向，能考取這樣的成績，三位同學實至名歸。」

據了解，大陸高考「成績屏蔽」的做法是為了避免各地刻意炒作「高考狀元」、「全國第一」、「全省頭名」等以成績為炫耀目的的虛榮行為，因此，當學生在大陸高考時的分數排在前列時，系統會採取「成績屏蔽」的做法，不讓外界輕易查詢，考生則會收到正確分數的通知或成績單。

黃盛發現，被屏蔽分數的歷史類前10名考生，自己班上就有三個，其中，李銘塵是「自主學習標桿」，她和其他同學不同，需要老師「教得少」，自己「學得多」，「高二就拿過襄陽統考第一，大考從不讓人擔心，偶爾一天在家自主學習，強化薄弱學科。」

黃盛強調，許學生用各自的方式學習，有人蹲著背歷史，有人在走廊記單詞，只要不影響紀律，老師絕不瞎干預，「歷史方向的班級學生思想細膩，管得太死會捆住手腳，所以我會在合理範圍內給予學生最大的自由，把時間還給學生，也是陪伴學生學習的一種方法。」