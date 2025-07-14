快訊／女學霸遭撤銷台大醫學系資格　台中一中表遺憾

▲台中一中女資優生今年繁星錄取台大醫學系，但遭控科展抄襲被撤銷資格後，現又被台大宣布撤銷繁星錄取資格。（圖／ETtoday資料照）



記者游瓊華／台中報導

今年透過繁星推薦錄取台大醫學系的女資優生，被踢爆科展作品涉嫌抄襲，科展主辦單位科教館接獲爆料後，決議撤銷獎項以及追回獎金，不僅科教館，台大也宣布撤銷女學生透過繁星推薦錄取醫學系的資格。對此，台中一中表示，校方對於事件發展表示遺憾，如果學生有任何需求，校方會盡力協助。

該名女學生今年同時錄取台大電機系與醫學系，但卻遭網友踢爆科展作品涉嫌抄襲。科教館曾表示，學生確實有進行研究，但數據收集及處理、全國科展作品說明書及國際科展研究報告內容，有違反研究倫理情事，決議撤銷該作品所獲獎項、追回獎狀、獎金，指導老師停止參加「中華民國中小學科學展覽會」及「台灣國際科學展覽會」1年。

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網友在Threads爆料，女學霸的科展作品「疑似抄襲」指導教授的期刊論文，甚至連英文標題都幾乎相同。然而，作品中的參考文獻卻未提及教授的論文。該網友表示，已向科教館檢舉此事，並透露此作品曾獲得全國科展第1名及國際科展四等獎。但現不僅獲獎遭撤銷，台大今天也決議，撤銷女學生的繁星錄取醫學系資格。