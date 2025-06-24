搶學霸大戰！內蒙古高考狀元考713分　北大坐夜車「截胡」清大

▲大陸高考放榜，內蒙古九十五中出現兩位學霸，高三老師激動地拍手 。（圖／翻攝 中華網）

記者任以芳／綜合報導

大陸高考成績今（24）日凌晨放榜，內蒙古包頭九十五高中出現713分的頂尖學霸。結果，成績出爐才半小時，北大招生老師立刻驅車從北京趕往包頭，連夜「截胡」搶人，從北大宿舍、食堂特色，以及課程規劃全部仔細介紹。

綜合陸媒報導，內蒙古包頭九十五中今（24）日凌晨零點，多位老師在辦公室查詢著高考成績，結果學校出現兩位高考狀元，一個考713分，另一個是700分，成為內蒙古的頂尖學霸，幾位老師激動得當場拍桌子。

內蒙古高考滿分是750分，取得713分的學霸生潘睿，語文133.5分、數學148分、英文141.5分、物理98分、化學96分、生物96分。

‌分數公佈的半小時後，北大的招生老師便驅車從北京趕往包頭，連夜「截胡」內蒙古的高材生潘睿。北大老師誠意十足，手中帶著厚厚的招生材料，詳細介紹北大的宿舍條件、專業選擇以及食堂菜譜等，全方位展示了北大的優勢。

近年來，北大和清華為了爭奪頂尖生源，競爭愈發激烈，‌背後其實藏著大學排名之爭，每個學校都希望多招收高分生，以提高自己的聲譽和排名。過去兩校通過電話、短信等方式進行招生宣傳，今年直接連夜坐高鐵趕到考生所在地，可說是出狠招。

網上甚至有傳言，去年為了爭奪某位省狀元，清華和北大的招生老師同時到他家樓下，一個守在客廳，一個蹲在書房，互不相讓。還有學校直接在學生住家或就讀學校附近訂酒店，堅持把學生接過去詳談。

▲北大招生組從北京開車到包頭，連夜搶內蒙古學霸 。（圖／翻攝 中華網）

根據報導指出，學霸生潘睿早已在大陸學術圈內小有名氣。去年，在全國物理競賽中獲得了一等獎，並成功入選國家隊。原本，大家都以為他會穩穩地進入清華，沒想到北大這次的動作如此迅速和猛烈。潘睿的家長表示，「孩子現在有些懵，手機里全是兩校招生老師發來的資料和影片。」

學校老師也透露，這些頂尖學生早就被各大高校盯上了，有的學生在高二時就被清華的老師加了微信，天天收到學長學姐的成功案例。潘睿能考出如此高的分數，與他平時的競賽訓練密不可分，他也成為了兩校爭奪的焦點。

目前，潘睿還在仔細考慮和權衡兩校的優劣。學校老師也分析潘睿性格沈穩像北大師生，也有人說他適合清華的科研氛圍。現在只能等孩子自己決定了，不管選哪邊，都是內蒙古的驕傲。

該起事件也在大陸網路引發熱議，有網友聊起了自己的競賽經歷，表示羨慕並嫉妒；有網友感慨讀書改變命運，認為高分確實能給人生帶來更多的機遇；還有網友建議高考成績能否在第二天早上9點公佈，以減少老師和市民的熬夜之苦。